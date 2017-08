La Generalitat es proposa adjudicar el desdoblament nord de la C-16 el 2018

El Govern de la Generalitat s'ha fixat com objectiu licitar les obres del desdoblament nord de la C-16 a partir de Berga l'any 2018 segons ha pogut confirmar Regió7 de fonts solvents. L'executiu preveu presentar entre el setembre i l'octubre d'enguany el projecte d'aquesta actuació i, a partir d'aquí, buscar el finançament per tal de dur-ho a terme.

Ahir, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va reunir amb alcaldes berguedans, i una de les qüestions que es van posar damunt la taula va ser aquesta actuació. La intervenció consistirà a allargar 6,5 quilòmetres l'autovia des del seu acabament a Berga fins al terme de Cercs, i des d'allà fins a Bagà es farà un tercer carril reversible. Els treballs, que és previst que costaran uns 150 milions d'euros, es faran a l'actual traça de la carretera. Aquesta obra ha de permetre absorbir les puntes de trànsit d'uns 20.000 vehicles els caps de setmana de la temporada d'esquí que registra la C-16 entre Berga i Bagà. El mateix tram registra una circulació mitjana diària (IMD) d'entre 6.500 i 11.800 vehicles la resta de l'any.

Aquesta actuació substitueix el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. El Govern ho va descartar en el seu dia per l'elevat cost econòmic que suposa aquesta opció, presentada a Bagà el 9 de març del 2009 pel llavors conseller Joaquim Nadal. El seu successor, Sant Vila, va dir el 5 de novembre del 2014, a l'acte de commemoració dels 30 anys del túnel del Cadí, que calia posar seny a la C-16 i fer-hi inversions sostenibles, i va argumentar que l'eix no té el volum de trànsit que ho justifiqui.

Tanmateix, des del territori s'ha insistit a reclamar actuacions per aquesta via. Ja s'hi han fet les de la millora de la seguretat i també dels enllaços del pont de la Nou. Ara falten les anunciades: el desdoblament i el tercer carril.

Amb tot, ahir, a preguntes d'aquest diari, el conseller de Ter-ritori i Sostenibilitat, Josep Rull, va admetre que el Govern encara no té data oficial per fer l'obra. El conseller va explicar que la prioritat del seu departament és aconseguir «el màxim consens territorial», perquè «es tracta d'una actuació molt sensible que necessita que la microcirurgia dels diversos municipis hi estigui d'acord», i, a partir d'aquí, buscar-ne el finançament.

El juny del 2016, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, es va reunir amb els alcaldes berguedans per consensuar aquesta actuació. I des d'aleshores aquesta és la feina que els tècnics han estat fent amb els representants dels consistoris afectats per l'obra. Els aspectes que s'han exposat fan referència, per exemple, a les connexions als diversos municipis, que es faran en diferents nivells per raons de seguretat.

El desembre del 2015, quan faltaven unes setmanes per a les eleccions generals, el Govern va presentar el projecte d'ampliació de la C-16 fins a Cercs i el tercer carril reversible fins a Bagà. El conseller de Territori i Sostenibilitat d'aleshores, Santi Vila, va anunciar que els treballs començarien el 2017. En aquell moment no es disposava del consens del territori, segons han explicat a aquest diari fonts del departament. Un dels esculls era «l'accés a Berga que l'Ajuntament no defineix», segons les mateixes fonts.

L'ampliació de l'autovia fins a Cercs -i a partir d'allà la continuació amb un tercer carril reversible- és una versió de la proposta que va fer el 29 de novembre del 2013 a Berga el conseller Santi Vila en una cimera d'alcaldes del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. El conseller va informar els representants municipals que la primavera del 2015 s'hauria redactat el projecte d'una obra que es preveia que s'estrenés el 2017.