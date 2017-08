Més de 250 persones es refresquen gratis a la piscina municipal de Berga

Més de 250 persones han gaudit aquest divendres al matí gratuïtament de les instal.lacions de la piscina municipal de Berga. L'executiu local ha decidit obrir portes per l'onada de calor i «amb motiu de l'avís de perill alt per calor emès pel Servei Meteorològic de Catalunya». Els darrers dos estius el consistori berguedà ja ha aplicat aquesta mesura excepcional «per tal que la ciutadania pugui combatre els episodis de calor intensa», han explicat fonts municipals. S'espera que la xifra d'usuaris s'incrementi aquest tarda en una jornada canicular.

Aquesta vegada, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de perill moderat o alt per la calor a la majoria de comarques catalanes des de dijous i fins dissabte. En el cas del Berguedà, l'avís era de perill moderat per dijous, però de perill alt per divendres, ja que es tractarà del tercer dia consecutiu en què es podria superar el llindar de calor, de manera que s'entraria en situació d'onada de calor. A Berga, el llindar d'avís per calor extrema és de 35ºC.

Aquest divendres qui ho vulgui pot entrar gratuïtament a la piscina en el seu horari habitual d'obertura des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda. «L'accés a les instal·lacions municipals de bany estarà limitat per la seva capacitat, que és de 700 persones». Es preveu que el consistori repeteixi la mesura esmentada quan els avisos de perill siguin «alts» o «molt alts», és a dir, alerta taronja o vermella segons el criteri establert pel Servei Meteorològic de Catalunya, consultable a través del web www.meteo.cat.

Pel que fa a la calor, es recomana evitar la pràctica d'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i beure molta aigua, encara que no es tingui set. També cal tenir cura especial de les persones més vulnerables a la calor, sobretot, la gent gran, els nadons o els malalts crònics. També és aconsellable visitar un cop al dia els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s'hidraten i segueixen les indicacions corresponents davant de les altes temperatures.