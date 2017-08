Més de 2.000 persones viuen la Trobada de L'Espunyola

Més de 2.000 persones han participat en els actes de la XVII edició de la Trobada de l'Espunyola, la celebració més multitudinària que se celebra en aquest petit municipi del baix Berguedà. La mostra és un còctel que barreja la mostra d'antics vehicles de fer feines al camp com tractors alguns de principis del segle XX, cotxes clàssics i una àmplia fira de productes de brocanter a redós del local social i l'edifici consistorial. Aquest diumenge no ha fet tanta calor com dissabte ja que el el cel estava ennuvolat. Ja des de bon matí l'escenari de la celebració s'ha anat omplint de visitants d'arreu de Catalunya i també de França atrets o bé pels cotxes i motors i eines agrícoles, per els vehicles clàssics o la possibilitat de de trobar alguna peça de recanvi per als seus cotxes o motos en les diferents parades de peçes.