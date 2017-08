Comencen les obres del nou Institut Serra de Noet de Berga

Terreny on es construirà el nou Institut Serra de Noet de Berga.

Terreny on es construirà el nou Institut Serra de Noet de Berga. AJ Berga

Aquest dimarts han començat les obres per construir l'edifici definitiu de la secció d'institut Serra de Noet que s'ubicarà sota el camp municipal d'esports. Aquest nou immoble que paga íntegrament el departament d'Ensenyament suposa una inversió de 4,5 milions d'euros, ha d'entrar en servei el curs 2018-2019 segons han informat fonts municipals. Substituirà els barracons que ocupen provisionalment des de l'any 2006 les aules del centre educatiu ubicat al recinte de l'antiga caserna militar, davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Fonts municipals han informat que aquest matí de dimarts s'ha fet l'acta de replanteig que ha consistit en fer la comprovació del traçat dels fonaments de l´obra projectada sobre el terreny. Posteriorment, s´ha efectuat la signatura de l´acta entre els representants de la direcció facultativa, l´empresa adjudicatària, el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament de Berga per tal d´iniciar els treballs de construcció del nou centre, els quals, tenen un termini d´execució previst d´onze mesos.

Fonts municipals han indicat que durant la trobada realitzada a l´emplaçament on es farà la construcció del nou institut, al carrer Pla de l´Alemany, els representants de la Generalitat han explicat que durant el mes d´agost es portaran a terme les tasques de neteja del terreny per a poder començar la fonamentació de l´edifici al setembre. Aquests treballs tindran una durada de tres mesos i posteriorment, s´aixecarà l´equipament construït amb fusta. Seguidament, es realitzaran les tasques relatives als revestiments tèrmics i acústics de l´edifici i s´acabarà l´adequació de les instal·lacions que podrien estar en marxa de cara al curs 2018-2019.

El nou edifici també acollirà els despatxos del Centre de Formació d´Adults (CFA) i l´Escola Oficial d´Idiomes (EOI), que actualment imparteix les seves classes a les aules de l´Institut Guillem de Berguedà.

Per la seva banda, l´Ajuntament de Berga està pendent de licitar els treballs d´urbanització necessaris per tal d'acabar de pavimentar el carrer Pla de l'Alemany per garantir l'accés al nou immoble i també portar-hi la llum instal·lant una subestació transformadora "amb l´objectiu d´assegurar la recepció dels diferents serveis bàsics a l´equipament".