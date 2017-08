La festa major de Gironella s'amplia i durarà 7 dies del 16 al 22 d'agost

Enguany, Gironella celebrarà una festa major de 7 dies, un més del que feia fins ara. Començarà el dia 16, sant Roc, patró del poble i finalitzarà el 22. El consistori ha presentat aquest dimarts un programa amb mig centenar d'actes d'una celebració que manté el seu pressupost de 70.000 euros per continuar sent "la millor festa major del Berguedà" segons el regidor de Cultura Lluís Vall amb actes pensats per a tots els públics. El programa s'ha començat a repartir aquest dimarts entre els veïns.

La festa gran de Gironella són de fet "tres en una" ha comentat el regidor Lluís Vall que juntament amb l'alcalde David Font i Judith Vera, autora del cartell guanyador que il·lustra el programa d'enguany han participat a la presentació. Tres en una perquè hi ha tres programes clarament diferenciats: el de la festa major infantil que se celebra per tercer any i enguany canvia d'ubicació i tindrà lloc a la plaça de l'Església "de cara a dinamitzar el nucli històric" ha dit el batlle; la festa major jove que s'allargà tres dies en comptes de dos (divendres, dissabte i diumenge) i que es fa des del 2005 i la festa major major tradicional. En aquest àmbit Gironella gaudirà, un any més, de les orquestres que es consideren la número 1 i 2, respectivament, del país: la Selvatana i la Maravella.

Enguany, el certamen aposta per dinamitzar el barri vell. Allà hi haurà el vermut musical que ja ha s'ha pogut tastar en l'estrena de la remodelació de cal Metre i també a Viladomiu Nou. Es tracta de la barreja de food trucks amb actuacions musicals per adults i activitats per a la canalla que estaran ubicades a redós de la plaça de l'església nova. També al centre històric hi tindrà lloc una de les novetats d'engany de la festa: un correbous amb braus inflables de grans dimensions que estarà dinamitzat per 5 persones de Pamplona.

El regidor de Cultura Lluis Vall ha convidat a tothom a participar d'una festa que "és molt completa i diversa" a la que cada any s'hi han anat afegint novetats d'actes o d'espais de celebració d'actes perquè sigui dinàmica i atractiva. La previsió del consistori gironellenc és que la festa porti al poble més de 1.000 persones diàries.