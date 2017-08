Més de 1.500 persones ja han visitat el Centre de Dinosaures de Fumanya

Més de 1.500 persones han visitat el Centre de Dinosaures de Fumanya, situat al municipi de Fígols (Berguedà, Barcelona), des de la seva obertura el passat 15 de juliol. El nombre de visitants ha anat en augment i destaca l'increment de famílies interessades per la ciència i el coneixement i els veïns dels municipis de la comarca del Berguedà, on està ubicat el Centre. Fons de Fumanya ressalten l'important acolliment que ha tingut en la societat i que demostra l'interès que existeix avui dia pel turisme científic i familiar.

El Centre ha tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros i ha estat impulsat -des de 2001- pels cinc municipis que conformen el Consorci Ruta Minera: Fígols, Saldes, Cercs, Vallcebre i Guardiola. També han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Fumanya és el jaciment europeu més extens amb petjades de dinosaures del Cretaci Superior i un dels més importants al món. El 2014, va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

La historiadora i comissària de l'exposició, Rosa Serra destaca la importància de la col·laboració entre les diferents entitats que han participat en el projecte i que "ha fet alguna cosa que semblava impossible: fer difusió turística d'un dels jaciments més grans d'Europa de petjades de dinosaures". El jaciment de Fumanya té com a objectius ser un element dinamitzador del turisme de la comarca barcelonina del Berguedà, divulgar la ciència, sobretot en el coneixement de la paleontologia, i constituir-se en un motor econòmic del territori.

Exposició interactiva i divulgativa

Les icnites (petjades, producte de la trepitjada d'un vertebrat) de Fumanya van ser descobertes durant la primavera de 1985 pels naturalistes Lluís Viladrich i Montserrat Gorchs, del col·lectiu Berguedà de Ciències Naturals, quan observaven les mines a cel obert. El 1996 un equip internacional format per tècnics del Museu dels Dinosaures d'Espéraza (França), de la Universitat d'Amsterdam (Holanda) i del Museu d'Història Natural de Maastricht (Holanda) van realitzar la primera cartografia. A partir del 2002 els paleontòlegs de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell (Barcelona) i del Consorci Ruta Minera han continuat estudiant el jaciment.

El Centre fa un recorregut cronològic: des del descobriment de les petjades a l'aprofundiment en l'hàbitat dels dinosaures i la seva extinció. Hi ha plafons explicatius, elements audiovisuals, a més d'espais on el visitant pot interactuar amb el material presentat. Aquest és el cas del fòssil del fèmur del tiranosaure o del niu d'ous. En la part inferior de l'edifici hi ha una sala amb projecció del documental cedit per National Geographic i una sala de treball dedicada als més petits.

L'exposició relaciona tres grans aspectes del jaciment: la geologia, la paleontologia i la mineria. La geologia explica per què avui dia veiem les petjades en posició gairebé vertical; la paleontologia corrobora l'existència dels dinosaures a la zona; i la mineria reflecteix el treball d'explotació que s'ha fet per arribar a l'estrat dels dinosaures.

Fumanya: Un jaciment únic al món

Pel que fa a la importància de Fumanya, destaquen les 3.500 petjades fòssils de dinosaures, més de 40 rastres, 114 fòssils de dinosaures, cocodrils, tortugues i restes de fauna marina, 70 fulles de palmeres, 120 restes de troncs, 30 nivells amb restes de closques i ous de dinosaure i pell fossilitzada del tiranosaure, descoberta al 2015. En els jaciments propers també es van trobar ossos i restes de tiranosaure així com altres exemplars. Fumanya és lúnic centre de l'Estat Espanyol ubicat dins del jaciment.