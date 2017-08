El CAP de Gironella fa prevenció del càncer de pell entre els usuaris de les piscines municipals

Les darreres setmanes, aprofitant les dates de temperatures màximes i un elevat índex de radiacions solars, professionals del CAP Gironella han fet campanya a les piscines municipals del poble per prevenir de lesions solars. En total, unes 400 persones (esplais, famílies, joves...) han rebut consells per part de dues infermeres del centre.

Les dues professionals han informat els banyistes que cal protecció en quantitat adequada, fins i tot els dies ennuvolats, que s´ha de tenir cura de la data de caducitat del protector que utilitzin i que s'ha d´evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia quan la intensitat de les radiacions és més intensa. També se´ls ha recordat que el filtre solar ha de ser adequat al tipus de pell, com a mínim amb un factor de protecció 15 SPF (tot i que es recomana que quan el raig ultraviolat és superior a 7 la protecció ha de ser de 50, i cal destacar que durant l´estiu es supera sovint aquest llindar), aplicar el protector 20 o 30 minuts abans de l'exposició al sol, i posteriorment cada dues hores, després de cada bany o si se sua. La majoria de ciutadans estaven ben informats i utilitzaven protector solar amb el filtre alt. Durant la intervenció, també s'ha aprofitat per explicar mesures per evitar el cop de calor.

A més, el CAP Gironella també ha acollit una exposició itinerant de l'Associació Espanyola contra el càncer sobre la mateixa temàtica: el sol, senyals d'alerta, recomanacions bàsiques, factors de risc i maneres bàsiques de protegir-nos.

L´objectiu de totes aquestes accions és conscienciar la població que la pell té memòria, que acumula els danys que li pot provocar una exposició solar massa elevada i que estar bronzejat no és sinònim de salut si no prenem el sol amb prevenció.