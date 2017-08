El Festival de la Baells fa possible la navegació nocturna a l'embassament

El Berguedà és terra de muntanyes, però durant quatre dies a l'estiu (10, 11, 12 i 13 d'agost) ofereix la possibilitat de navegar en aigües dolces al pantà de la Baells de nit per veure la pluja d'estels de Sant Llorenç dalt d'una embarcació. Aquesta activitat l'ofereixen tres empreses, Berguedà Nàutic, Cal Candi i Indòmit, dins el marc del Festival de la Baells, que té lloc des del 14 de maig fins al 17 de setembre. Ofereix un ampli calendari d'activitats a redós del pantà per donar a conèixer aquest indret natural i dinamitzar-lo. La darrera edició del festival, la del 2016, va aplegar 3.000 persones, segons ha explicat a Regió7 Rosa Colomer, tècnica de turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

La navegació nocturna a la Baells només és possible aquests quatre dies l'any. Solcar les aigües del pantà berguedà de nit (i dels embassaments en general) és prohibit «per raons de seguretat», exposa Colomer. Per fer-ho cal un permís especial que atorga l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Fins ara, a la Baells aquesta autorització s'atorga només un cop l'any. I és justament per fer les sortides per veure la pluja de meteors, els Perseids, «provocada per la pols còsmica que deixa anar el cometa Swift-Tuttle cada any quan la Terra travessa la seva cua», han explicat fonts de l'Agència.

Rosa Colomer ha explicat que esperen que participin en la navegació nocturna unes 200 persones. Aquestes sortides són gratuïtes. Enguany Indòmit ha afegit a la navegació un sopar previ i un cremat de rom posterior a l'arribada. Això sí que es paga. La navegació però és gratuïta, perquè és la contribució que fan les empreses a la celebració del festival. Els seus responsables, a través de l'Agència, gestionen la programació, demanen els permisos necessaris i en fan la promoció. «El festival és per atraure gent, i per això les empreses que se'n beneficien hi col·laboren», ha dit Colomer.

Les sortides són acompanyades i es fan o des de l'embarcador de la Mata a Cercs (Berguedà Nàutic) o des del Molí del Cavaller (Cal Candi i Indòmit), al terme de Vilada. Qui hi vulgui participar ha d'adreçar-se a alguna d'aquestes empreses perquè cal inscriure-s'hi prèviament. Les embarcacions amb les quals es navega són piragües o patins. Si algú té una embarcació pròpia, hi pot participar, però cal que tingui matrícula per navegar per la Baells. Els menors d'edat han d'anar acompa-nyats. És imprescindible saber nedar i cal portar llanterna o frontal. Se suggereix dur banyador, tovallola, roba còmoda i també d'abric, perquè a la nit al pantà refresca. La durada de la sortida pot ser de dues hores, però varia en funció de la climatologia.

Per a més informació es pot consultar a la web de l'Agència, www.adbergueda.cat