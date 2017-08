El polígon d'Olvan no podrà vendre parcel·les fins al segon semestre del 2018

El Berguedà no podrà comercialitzar parcel·les del nou polígon comarcal d'Olvan –conegut com el sector d'activitats econòmiques de Rocarodona–, el segon semestre d'aquest any com va anunciar el president del Consell Comarcal del Berguedà i president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), David Font, en una entrevista a Regió7 el juliol del 2016. Aquesta operació s'endarrerirà. La data que ha posat el dirigent comarcal per a la represa dels treballs d'urbanització que ha de permetre disposar de parcel·les per vendre-les a les empreses interessades és el segon semetre del 2018.

«El compromís és ineludible», ha assegurat David Font, que ha volgut deixar clar que es reprendran les obres del polígon. Ha revelat que «hi ha empreses interessades a adquirir parcel·les concretes de la primera fase d'actuació que l'Incasòl s'ha compromès a tirar endavant», ha assegurat el dirigent berguedà. Es tracta tant d'empreses que volen establir-se al Berguedà com d'indústries que ja són a la comarca però que necessiten espai per créixer. David Font ha explicat que la previsió és de reprendre les obres i comercialitzar 75.000 metres quadrats de parcel·les. Ha assegurat que ara tenen empreses interessades «en 55.000 metres quadrats».

Per completar aquestes obres que la Generalitat va aturar el 2011 perquè no tenia diners per acabar el projecte previst inicialment ara cal 1 milió d'euros, 400.000 euros més dels que Font preveia el 2016. El dirigent comarcal ha explicat que estan buscant el finançament «necessari. Les gestions per aconseguir-lo «estan ben encaminades», ha explicat.

El fet que ara hi hagi empreses interessades a comprar parcel·les fa que l'objectiu de reactivar la urbanització del polígon agafi empenta, ha declarat Font. «Ara com que l'Incasòl veu que hi ha demanda, no és tan reticent» a la represa dels treballs. Un cop s'iniciïn, el període d'execució dels treballs d'aquesta primera fase d'urbanització serà de 3 mesos, ha indicat David Font.

Fins que es van aturar els treballs el 2001, la Generalitat havia invertit 2,5 milions d'euros per fer el polígon comarcal d'Olvan. El projecte industrial de Rocarodona l'impulsa un consorci integrat pel Govern, que és qui paga, i l'Ajuntament d'Olvan. Des del 2015 l'Agència participa en les reunions. La Generalitat ha liquidat certificacions per un import de 2.574.793 euros, xifra que representa el 47,83 % del contracte d'urbanització. Aquestes són les obres executades fins a la suspensió dels treballs l'estiu del 2011. El cost total de la urbanització és de 8.630.500 euros; per tant, en queden 6.055.206 milions per acabar d'urbanitzar. La inversió realitzada ha servit per urbanitzar diferents espais, treballs per als quals va caldre fer moviments de terres, aplanament de camins i l'estesa de serveis d'aigua i clavegueram, i enllumenat públic.

De l'àrea total, 280.000 metres de sòl es destinaran a activitats econòmiques i industrials amb 180.412 metres quadrats de sostre edificable, i 250.510 es destinaran a sòl a vials, espais lliures i equipaments.