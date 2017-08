Avià torna a confiar en la gespa artificial perquè l'híbrida no li ha donat bon resultat

L'Ajuntament d'Avià està duent a terme les obres per posar de nou gespa artificial al camp municipal de futbol, l'Alfons Gonfaus. D'aquesta manera, substitueix la gespa híbrida (una barreja de gespa natural i artificial) que s'hi va posar l'estiu de l'any 2014 regalada per l'empresa Palau. Va ser una prova pilot. Es preveia que podia donar un bon rendiment i ser millor que la gespa artificial anterior. Tres estius després, el govern d'Avià i els responsables de la Unió Esportiva Avià (UEA) de comú acord han decidit canviar-la perquè han constatat que la prova no ha funcionat.

El deteriorament de la gespa híbrida havia arribat a un punt que feia inviable mantenir-la. El seu mal estat dificultava la pràctica del futbol, segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa, Patrocini Canal.

L'obra s'ha tramitat a través d'un procediment d'urgència atesa la voluntat de l'executiu avianès que el camp de futbol tingués una gespa en condicions a l'inici de la temporada 2017-2018.

Les obres les està duent a terme l'empresa Royalverd Service SLU, adjudicatària del concurs per un import de 220.000 euros, amb el 21% de l'IVA inclòs. Aquesta va ser l'única empresa que es va presentar al concurs convocat pel consistori. L'actuació es paga amb un crèdit de 175.000 euros sense interessos i la resta amb recursos propis del consistori.

L'alcaldessa d'Avià ha explicat que la primera temporada amb herba híbrida «va anar bé, la segona no tant i la tercera l'hem passat amb moltes queixes de la Unió Esportiva». Explica que aquest tipus de gespa no està pensada per a una utilització tan intensiva com la que se li ha donat a Avià, on aquest camp és l'únic i el fan servir 11 equips de la UE per entrenar-se i per competir. La gespa híbrida no ha aguantat aquest ritme. «La part de gespa natural s'havia de replantar constantment, no prenia, era difícil». Canal preveu que la gespa estarà col·locada i el camp llest per jugar-hi el 9 de setembre, el primer dia que la UE ha de jugar a casa. Segons l'alcaldessa, aquesta nova gespa suposarà un estalvi a l'hora de fer-ne el manteniment.

Per la seva banda, la presidenta de la UE, Conxita Serra, ha explicat que el canvi de la gespa híbrida per l'artificial «era imprescindible. No podíem continuar de la manera que estava el camp». Ha explicat que la gespa híbrida «no ha funcionat. Hi havia clapes, va anar desapareixent la natural, s'hi va posar molta sorra. El camp estava molt deteriorat i era difícil jugar-hi en condicions». Serra ha dit que «estem agraïts a l'Ajuntament perquè no es podia continuar d'aquella manera»