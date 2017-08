El Berguedà preveu omplir 32 busos de persones que participaran a la Diada del Sí

El Berguedà preveu omplir 32 busos de persones que participaran a la Diada de l'Onze de Setembre d'enguany. Aquesta és la previsió dels organitzadors de la jornada l'Assemblea Nacional Catalana i Ómmium Cultural al Berguedà.

Així ho han explicat aquest dilluns responsables de l'organització al Berguedà: Manel Escobet, Antonio Nieto, Lluís Escriche, Carles Navarro i Rafael Martínez.

Tot i que a hores d'ara el ritme de les inscripcions és baix ( fins ara s'han omplert 8 busos), els organitzadors confien que com passa cada any, el volum d'inscrits augmenti a partir de la setmana entrant. "Sempre passa el mateix a l'agost: la gent està desmobilitzada" de vacances, ha apuntat Manel Escobet. "La setmana que ve es destaparà" ha indicat. Els organitzadors han fet una crida perquè la gent s'apunti perquè d'aquesta manera es facilita la feina a l'organització per preparar la manifestació en la que Escobet ha vaticinat que hi haurà més gent que mai. "Demanem a la gent que s'apuntin" ha dit el responsable de l'ANC. La bona organització de la Diada permet projectar una imatge d'eficiència. "Hem de demostrar al món que els catalans som organitzats" i ha encoratjat els berguedans perquè "una vegada més fem la revolució dels somriures".

Els tiquets del bus costen 15 euros i es poden comprar en diferents punts de venda de la comarca. Les inscripcions per participar a la Diada es poden fer al web: si.assemblea.cat.

El Berguedà ocupa el tram 101 just a davant de la fila zero a la cruïlla entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó. Aquest serà un dels epicentres de la Diada que enguany servirà per formar un signe de més en la Diada del Sí, el lema d'enguany que vol palesar que tothom suma. Al tram berguedà hi actuaran els castellers de Berga però a diferència dels altres anys no hi haurà actuacions musicals de grups de la comarca.

Per Manel Escobet el fet diferencial de la Diada d'enguany és la proximitat de la celebració del referèndum. "Els resultats de l'1-O són vinculants" ha assegurat. "Si l'11S fem una manifestació que funciona, l'1-O ja el tenim mig guanyat" ha reblat Escobet.