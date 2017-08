L'abocador de Font Ollera afronta la seva darrera ampliació amb l'actual llicència

El Consell Comarcal del Berguedà ha posat a a licitació la desena fase d'ampliació de l'abocador comarcal de Font Ollera amb un cost previst (IVA inclòs) de 571. 246, 63 euros. El termini per presentar ofertes s'acaba el 7 de setembre i l'obertura de pliques es farà el 13 de setembre. El termini previst d'execució dels treballs és de 6 mesos. Es preveu que al nou dic (mota) de terres que es condicioni s'hi puguin abocar residus durant 4 anys, segons ha explicat a Regió7 Xavier Francàs, conseller comarcal de Medi Ambient.

Aquesta serà, però, la darrera ampliació que es pot fer al recinte de l'abocador amb l'actuall llicència ambiental tal com recullen els tècnics en el projecte de l'actual ampliació. «Cal tenir en compte també que mitjançant l'execució d'aquestes obres, que permetran poder disposar d'una zona de deposició suficient, ja s'assoleix el límit previst en l'autorització ambiental i, per tant, caldrà procedir a tramitar una nova autorització per tal de poder continuar abocant en el dipòsit controlat, utilitzant espais inicialment no previstos en el projecte redactat l'any 2007, però totalment viables dins les mateixes instal·lacions actuals de l'abocador».

El conseller comarcal de Medi Ambient ha explicat a aquest diari que ja han començat a treballar per demanar una nova autorització ambiental a la Generalitat. La tramitació d'aquest requisit administratiu és llarga: sol trigar a resoldre's uns dos anys. Per això és important que el Consell la demani amb prou temps, per tal de garantir que en disposarà quan li calgui abordar les futures ampliacions. Sense la llicència ambiental preceptiva no ho podria fer

Les obres que es faran enguany consistiran a fer una nova mota de terres, «així com els treballs complementaris de la seva impermeabilització i la del lateral del vas, la recollida d'aigües seminetes, una xarxa de recollida de gasos i una nova canalització de les aigües pluvials» al voltant de l'abocador.