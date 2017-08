Puig-reig oferirà caminades per descobrir l'energia de l'aigua al subsòl

«El que volem és que la gent conegui el poble d'una altra manera». Així ho explica Josep Campos Pipo, regidor de Promoció Econòmica de Puig-reig. L'original aposta de l'Ajuntament és donar a conèixer els corrents subterranis del municipi, explicar què són, quina energia desprenen, com la percebem i com afecta les persones, així com la influència té en l'urbanisme i l'arquitectura dels pobles.

Per aconseguir-ho fa mesos que treballen en una proposta del geobiòleg local Joan Fígols, que és la persona capaç de detectar aquests corrents a través de l'energia que alliberen i que ell, com altres, percep al seu cos. No li cal cap màquina. A partir d'aquí i amb l'ajuda d'un arquitecte del consistori, s'ha elaborat un mapa d'aquests corrents que es donarà a conèixer a partir d'aquest setembre. Aleshores el consistori oferirà un seguit de rutes guiades per diferents punts del municipi per divulgar aquest univers que roman ocult però que té una gran incidència en l'actual fesomia dels nuclis urbans, com també, assegura el geobiòleg, en el benestar i la salut de les persones.

Fígols explica que «els nostres pobles i ciutats es van ubicar sobre corrents subterranis. El que farem amb aquestes sortides es veure diferents punts, des d'escales fins a edificis sencers i sentir aquestes radiacions», afirma el geobiòleg de Puig-reig. «Es tracta de veure l'amplada del corrent i la seva direcció» i a través del mapa constatar com els edificis es construïen tenint en compte l'existència d'aquests corrents.



Una força que no percep tothom



Fígols exposa que aquest energia natural no la percep tothom. Tanmateix, estima que ho fan més del 60% de les persones. Per demostrar-ho a les periodistes, res millor que fer un passeig pel nucli urbà per predicar amb l'exemple i veure si senten res. La sortida comença a la plaça de la Creu, on hi ha la gran creu de terme. Fígols estira els dos braços davant seu i clou els punys amb el dit gros enlaire i picant suament les mans. Explica que l'energia de l'aigua subterrània que ell ha detectat i que hi ha al subsòl en aquest i altres punts fa que un dels dos braços s'arronsi per aquesta força. Assegura que no és una qüestió de fe sinó una realitat.

Les periodistes ho proven allà on els ho indica el geobiòleg –en un punt a prop de l'església–, però sembla que formen part del 40% de la població que no ho percep. Sí que aconsegueixen sentir que els costa més fer força amb el braç dret estirat amb un topall a sobre quan són damunt d'un d'aquests corrents que no pas quan no hi són. Resulta una vivència interessant i inquietant alhora. Però no hi ha èxit a l'hora de sentir l'energia dels corrents subterranis que creuen el cementiri municipal. Davant d'uns nínxols, Fígols utilitza unes fines varetes metàl·liques amb un pes a l'extrem. N'aguanta una amb el puny tancat i enganxat a l'abdomen. Quan ho fa ell, la vareta es mou en diferents direccions i oscil·lacions sense cap mena de dubte. Diu que ho fa l'energia de l'aigua del subsòl, que en aquest lloc és molt potent, afirma. En espais com el cementiri o una església, aquestes manifestacions són potents perquè aquests edificis i espais es van dissenyar expressament perquè estiguessin damunt dels corrents.

«Les molècules d'aigua en fricció amb el subsòl generen un camp electromagnètic i quan les persones el reben provoca un estrès», diu el geobiòleg. Aquesta energia fruit de la fricció de l'aigua amb el sòl és el quid de la qüestió: manté les edificacions (esglésies, cementiris, escoles, ponts, hospitals) en tensió, les fa aguantar millor perquè «les estressa», assegura Fígols. Sembla que una escala construïda damunt d'un d'aquests corrents aguanta bé el pas dels anys i alhora és més fàcil de pujar per a les persones. Fígols diu que fins a la dècada dels 80 aquest coneixement es tenia en compte a l'hora de planificar la construcció de noves edificacions.

Malauradament, en mans de les periodistes el moviment de la vareta és imperceptible, si de cas per l'efecte del ventijol que bufa, però per res més. El regidor de Promoció Econòmica, Josep Campos, no té gaire més sort. Sí que nota més moviment el regidor de Cultura, Jesús Subirats.



Estrès energètic



Aquest «estrès» energètic dels cor-rents pot ser bo per a les persones perquè les estimula, tenen més agilitat mental, les predisposa per a l'activitat física. Però pot tenir efectes perniciosos, com explica Fígols.«Aquest estrès provoca problemes de salut». Per exemple, si el llit on dormim és sobre un corrent sense saber-ho pot generar malalties greus: és el que es coneix com a geopaties. La «mala vida», com detalla Fígols, també hi ajuda: «Menjar malament, no fer exercici, els problemes emocionals, però dormir sobre cor-rents prolongadament és un factor determinant». Ho és tant, segons assegura, que «si no existissin hi hauria el 80% menys de problemes de salut al món».

La prova que han deixat fer a les periodistes la va fer en el seu dia Fígols als membres del govern del poble per convèncer-los. Per això Campos parla d'una experiència «sensitiva» i única. El regidor és clar: «Hem buscat el que no té ningú per fer venir més gent, més turisme al poble, a qui agradi aquestes noves formes de veure el poble». Segons Campos, Puig-reig serà el primer municipi del país a disposar d'un mapa dels cor-rents subterranis. Hi haurà tres itineraris previstos. El primer anirà del camp de futbol al cementiri, el segon de la plaça Nova al turó de la senyera, des d'on hi ha una vista excel·lent del nucli urbà. El darrer itinerari recorrerà l'antiga colònia de Cal Pons.