Borredà denuncia que fa 20 dies que el caixer no funciona

Oficina del BBVA de Borredà on hi ha el caixer fora de servei, ahir ARXIU PARTICULAR

Fa 20 dies que fer operacions al caixer automàtic de Borredà de l'entitat BBVA –l'únic del poble– és impossible perquè no funciona. Així ho ha denunciat l'alcalde, Joan Roma, que ha exposat que és l'únic servei que hi ha al municipi per treure diners. El caixer bancari més proper és el de Vilada, però si una persona vol fer alguna cosa més que treure diners, aleshores s'ha de desplaçar a Berga, a 22 quilòmetres o a Ripoll (25 quilòmetres).

El 2016, el caixer de Borredà que ara no rutlla ja es va arranjar després de les reiterades peticions pel seu sovintejant mal funcionament. L'alcalde, Joan Roma, ha comunicat la situació a l'oficina central de Berga i també al defensor del client, però no ha rebut cap resposta. Per aquest motiu no descarta denunciar-ho a l'Oficina del Consumidor. Fonts de l'oficina del BBVA del Vall de Berga, que té assignat el caixer de Borredà, van dir ahir a aquest diari que la directora era de vacances i no podien donar raó de la problemàtica que viu Borredà.

L'alcalde, Joan Roma, assegura que és una situació «francament vergonyosa i incomprensible perquè funcionava bé, i no sabem cap motiu concret perquè hagi deixat de funcionar. Abans el gran problema era la línia d'Internet, que no era gaire fiable, però ens van dir que l'havien millorat».

En ple mes d'agost, i encetant la Festa Major de Borredà, no té caixer. Segons l'alcalde, «el problema és que aquests grans bancs obliden els petis clients i han deixat de banda els seus drets. Ens hem convertit més en súbdits que no pas en clients autèntics». Roma ha recordat que el caixer avariat «és l'únic caixer del poble. Algunes persones van cap a Vilada per veure si allà hi ha servei. I algunes vegades sí, i d'altres no, de manera que el més segur és arribar-se a Berga (22 km) o a Ripoll (25 km). Tota una mostra de mal servei i de deixar pobles sencers sense altres opcions».

Tal com ja va publicar aquest diari al seu moment, més de la meitat dels 31 municipis de la comarca no tenen serveis de banca, cap sucursal per poder fer gestions bancàries o caixer automàtic. Aquesta situació afecta els veïns i residents de Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, l'Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, la Nou de Berguedà, Olvan, la Quar, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre Saldes i Viver i Serrateix.