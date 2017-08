El Govern reprendrà l'obra del telecabina de Coll de Pal aturada des de l'any 2011

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat a licitació les obres que resten pendents per acabar de construir el telecadira que ha d'unir l'estació de La Molina amb la de Coll de Pal. L'empresa pública va suspendre sine die aquests treballs, el novembre del 2011, a causa «del mal moment econòmic». L'aturada ha suposat un nou cop a les aspiracions baganeses de potenciar l'estació d'esquí municipal.

La represa dels treballs aturats des de fa sis anys no s'ha anunciat, sinó que senzillament s'ha publicat el procés de licitació com és preceptiu. Es tracta de la instal·lació del telecadira TSF4 de Coll de Pal a l'estació de La Molina. El preu de la licitació és d'1.248.850,60 euros, amb el 21% d'IVA inclòs. El termini d'execució previst dels treballs és de 8,5 mesos des de la data prevista d'adjudicació, aproximadament a mitjan octubre del 2017. La data límit per fer la instal·lació és el 15 de juliol del 2018, segons consta al plec de clàusules del concurs. El termini per presentar-hi ofertes s'acaba el 15 de setembre d'enguany a les 2 de la tarda.

Aquesta obra té un cost de 2,3 milions d'euros, dels quals en el seu dia en va quedar per executar un milió d'euros, aproximadament. La suspensió dels treballs ha suposat un endarreriment de la històrica proposta de connexió entre les dues estacions. El telecadira és conssiderat una peça clau del projecte estratègic per treure de l'ostracisme l'estació municipal baganesa.

Tal com ja va informar aquest diari al seu moment, l'obra del telecadira consisteix a aprofitar el que en el seu dia s'utilitzava al cap de Comella de l'estació cerdana de La Molina, que va ser substituït per un de nou desembragatge. El vell és el que s'estava muntant per fer la connexió amb Coll de Pal. En el seu dia, fonts de FGC van informar que es va optar per aprofitar aquest telecadira ja que, pel seu estat, encara podia prestar un bon servei. A més, es va tenir en compte que un telecadira nou suposaria fer una inversió superior als 6 milions d'euros. Quan es van aturar les obres l'any 2011 ja s'havien instal·lat quatre de les deu pilones que es podien muntar sense haver de menester un helicòpter. En aquell moment, aquesta part de l'actuació s'havia de realitzar de cara a la primavera del 2012.

Regió7 no ha pogut obtenir declaracions de responsables de Ferrocarrils sobre els detalls de la represa d'aquesta obra perquè estan de vacances, segons han explicat fonts d'aquesta empresa.

Tanmateix, es dóna la circumstància que aquesta obra es posa a licitació justament quan la Generalitat està negociant amb l'Ajuntament de Bagà la renovació del contracte d'ocupació de la muntanya pública baganesa que fa La Molina , segons ha explicat l'alcalde baganès, Nicolàs Viso.

Es dóna el cas que a final d'any s'acaba l'actual cessió de terrenys de la muntanya pública de Bagà a Ferrocarrils. Es tracta d'una cessió perquè La Molina pugui ocupar sòl baganès ja sigui amb instal·acions com canons de neu o també pistes. Per exemple: la pista de Comabella transcorre en bona part pels muncipis de Bagà i Alp. «Ara estem negociant la possible renovació d'aquestes ocupacions», ha indicat Viso. El batlle baganès ha declinat valorar la notícia de la posada a licitació de l'obra del telecadira de Coll de Pal justament perquè estan mantenint aquestes negociacions amb Ferrocarrils. Viso ha dit que un cop s'hagi arribat a un acord, ho explicaran. Sí que ha volgut fer palès el seu desig que «per primer cop a la vida Coll de Pal surti beneficiat de les inversions de la Generalitat».