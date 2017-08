Gironella celebrarà aquesta setmana la festa Holi i la proclamació del pubillatge

Gironella celebrarà aquesta setmana la festa Foli i la proclamació del pubillatge, actes que es van ajornar la setmana passada a causa dels temptats terroristes.

El festival Holi Dolly serà a les 7 de la tarda a la plaça de l´Estació, i a les 10 de la nit hi haurà les Havaneres a la plaça de la Vila. La festa major es tancarà divendres amb la proclamació del pubillatge, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Dimarts també es proclamarà el Padrí i la Padrina de la Residència Sant Roc, a 1/4 de 9 del vespre.



Fonts municipals han explicat que Gironella ha viscut els darrers dies una Festa Major atípica però molt participada. Amb els actes reprogramats dimarts, la vila tancarà una setmana d'activitat que "es va veure alterada dijous per la terrible notícia del doble atemptat a Barcelona i Cambrils". Per això, el mateix dijous a la tarda, l'Ajuntament de Gironella va decidir suspendre la programació. "A partir de l'endemà, es va reprendre l'activitat però sense els actes institucionals, en senyal de dol. Amb aquesta decisió, compartida i acceptada entre la població, l'Ajuntament mantenia els actes culturals i lúdics alhora que mostrava el clar rebuig de la vila als atemptats"



Després dels cinc minuts de silenci convocats divendres davant de l'Ajuntament, tots els actes han tingut el seu record per les víctimes dels atacs terroristes, en forma de minut de silenci al concert de diumenge, de dansa al festival de Dansa Folklòrica, dibuixant cors amb les mans en les activitats infantils o amb projeccions a les festes joves.

Novetats reeixides

Els actes infantils han estat un dels plats forts d'aquests dies, fins al punt que alguns s'han hagut de traslladar a la plaça de la Vila per la gran afluència de públic. També la novetat de "l''encierro'" de dissabte a la tarda "ha estat una veritable revolució, convertint-se en un dels actes més celebrats per la innovació i per l'ambient de festa i el sentiment de poble que va despertar" han explicat fonts municipals. "Hi van participar més de 15 colles i molta més gent -petits, joves i grans- a títol individual". Com ja és habitual, l'espai de la Font del Balç ha estat el més concorregut de la Festa Major, i s'ha omplert a vessar de joves les nits de divendres i dissabte.



Una altra de les novetats més aplaudides ha estat l'espai Vermúsic, que ha aconseguit revitalitzar els carrers del nucli històric durant la festa major, una iniciativa molt celebrada també pels mateixos veïns de la zona.