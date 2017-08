El supermercat Bon Preu obrirà un establiment a Gironella el setembre

La cadena Bon Preu està duent a termes les obres per obrir al públic un nou supermercat a Gironella. L'establiment estarà situat a l'avinguda de Catalunya, tocant a la plaça de l'Estació. Aquest serà el tercer supermercat que aquesta firma té a la comarca al Berguedà, ja que s'afegirà als de Berga i Puig-reig. Els promotors preveuen que obriran portes a final de setembre d'enguany.

Fonts de la cadena han explicat a aquest diari que el nou establiment disposarà d'una sala de vendes de 800 metres quadrats . També tindrà 750 metres quadrats més per a magatzem i serveis. A més hi haurà 60 places d'aparcament exteriors. L'obertura del supermercat Bon Preu suposarà la creació de 30 nous llocs de treball.

A hores d'ara l'estructura d'aquest nou edifici ja és ben visible al bell mig del nucli urbà de Gironella. Fonts de la cadena esmentada han preferit no facilitar la xifra del cost de construcció d'aquest nou centre fins que no hagin acabat els treballs i obert al públic per tal de donar una xifra final definitiva.

D'altra banda, les mateixes fonts han explicat les raons per les quals han decidit obrir un nou establiment a la comarca. «Obrim a Gironella perquè som una empresa arrelada al territori i volem tenir més presència al Berguedà. Constantment treballem per tenir més presència a Catalunya» .

Actualment, Bon Preu té una notable presència a la Catalunya Central. La firma que va néixer a Osona té en aquesta comarca 12 supermercats Bonpreu, 5 Esclat i 6 benzineres EsclatOil amb 4 minimercats (supermercats de conveniència). Igualment estan establerts al Bages amb 4 Bonpreu, 2 Esclat i 2 EsclatOil. A la comarca de l'Anoia «som a Piera amb un Esclat i 1 benzinera EsclatOil». Les mateixes fonts han dit que al Solsonès «encara no hi som» sense concretar si forma part de la política de l'empresa establir-s'hi en el futur. Les fonts esmentades s'han limitat a comentar que « ens queda molta feina per fer». Aquesta empresa opera sota les ensenyes Bonpreu, Esclat, iquodrive (compra on-line i recollida en cotxe) i EsclatOil.

Fonts de la firma han explicat que «una de les nostres prioritats és oferir productes frescos de la millor qualitat, tenint una cura especial de les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, formatgeria, fruiteria i fleca».

Així mateix han destacat la seva aposta per «posar en valor l'excel·lència dels productes de proximitat i km 0, alhora que donem suport als productors locals del nostre territori. Així doncs, disposem de més de 900 productes de proximitat i més de 600 amb segell d'ecològics».