La família berguedana de la noia relacionada amb un dels detinguts pels atemptats demana respecte

La família de la nòvia berguedana d´un dels detinguts a Ripoll per la seva implicació en els atemptats de Barcelona i Cambrils nega de «forma rotunda» que la jove hi tingui res a veure i demana respecte a la resta de ciutadans i que no se´ls rebutgi. En un comunicat, la família berguedana reitera que la investigació policial no vincula a cap dels seus membres ens els atacs de dijous passat i per aquest motiu volen que no se´ls acusi ni se´ls assenyali.

La família explica que des que es va fer pública la relació sentimental entre la jove berguedana i Driss Oukabir, que aquest dimarts a la tarda ha declarat davant el jutge de l´Audiència Nacional Fernando Andreu, han estat víctimes de «males mirades i comentaris despectius al carrer». «A partir de les primeres informacions sobre la implicació en l´atemptat de Driss Oukabir, la família de la berguedana ha començat a rebre algunes trucades i missatges, amb amenaces i falses acusacions», afirmen en el comunicat. Sobre la relació sentimental, aclareixen que «feia vora d´un any que passava per uns mals moments» i que és per aquest motiu que «el contacte entre ambdós van ser ben poc en els setmanes prèvies als fets ocorreguts a Barcelona i Cambrils». També volen posar de relleu que, a partir d´aquests fets, algun dels integrants de la família ha perdut la feina.

Per intentar acabar amb la desconfiança dels ciutadans, en el comunicat expliquen que la família va arribar fa 35 al Berguedà i que els fills han nascut, crescut i viscut a la comarca tota la seva vida i s´han sentit plenament part de la societat, en tots els nivells i àmbits, tant a la comarca com a Catalunya. «Aquest país també és la nostra pàtria, forma part de nosaltres i defineix la nostra identitat. És per això que a nosaltres també ens esgarrifa sols el fet de pensar en la possibilitat d´atemptar contra aquest o qualsevol altre territori del món», deixen clar.

En les hores posteriors als atemptats, a mitjans de comunicació van publicar fotografies de la noia berguedana juntament amb Driss Oukabir fet que, segons el comunicat, «vulnera la intimitat de la persona afectada i de tota la família».

És per aquest motiu que la família berguedana condemna i rebutja fermament els atemptats de Barcelona i Cambrils i se solidaritza amb les famílies i les víctimes. «Esperem que els ferits i els familiars es puguin recuperar de la millor manera possible i puguin tornar a fer la seva vida amb normalitat el més aviat possible. Volem expressar fermament que els autors d'aquests actes actuen en nom d'una ideologia radical i totalitària, i no en nom de tota una religió. Són un grup extremadament reduït d'individus que radicalitzen i utilitzen l'Islam per aconseguir els seus objectius: sembrar el terror i fer mal entre tots aquells que no pensem com ells. Volem testimoniar que això no representa ni la nostra cultura ni la nostra religió. L'Islam és pau», afirmen.

La família assegura allargar la mà als conciutadans berguedans «per trencar barreres, perdre la por, i respondre a totes aquelles preguntes sobre la cultura o religió que puguin tenir». Alhora també els demana comprensió, respecte i convivència per «seguir sent veïns i veïnes, amics i amigues, com fins ara». Volem que, a partir d'ara, el futur a Berga no hi hagi desconfiança o neguit i per aquest motiu demana als mitjans i a la ciutadania a fer-ho possible. En el comunicat, agraeixen a tota la gent que s'ha posat en contacte amb ells per donar-los suport.