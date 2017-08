Castellar de n'Hug inicia la rehabilitació de la pista poliesportiva i els entorns

L'Ajuntament de Castellar de n'Hug va començar ahir les obres de rehabilitació i reparació de la pista poliesportiva i els entorns. L'obra, adjudicada a l'empresa Voracys, suposa una inversió de 351.999, 99 euros (amb el 21% de l'IVA inclòs), que el consistori pagarà amb una ajuda que ha rebut de la Diputació de Barcelona, segons ha explicat a aquest diari l'alcalde, Salvador Juncà.

L'actuació inclou la pista i també una planta semisubterrània, on hi ha una zona d'aparcament, una sala d'audiovisuals i una sala polivalent. Segons expliquen els redactors del projecte executiu de l'obra, Manel Julià i Maite López, «la rigorosa meteorologia i el temps transcorregut des de la seva execució» -15 anys- ha provocat que el paviment s'hagi anat deteriorant. Això ha comportat «filtracions que afecten les dependències descrites de la planta semisubterrània. Asseguren que «es considera que és del tot necessari la renovació del paviment i la seva impermeabilització».

La superfície que cal rehabilitar és de 1.477 metres quadrats. Els redactors del projecte expliquen que «el deteriorament del paviment és molt important i generalitzat i és del tot desaconsellable una simple reparació. Cal fer una actuació important amb la renovació de tot el paviment en la pista poliesportiva i el seu entorn». La intervenció de rehabilitació de la pista poliesportiva «consisteix en la renovació de la impermeabilització de la pista així com l'entorn de la piscina i el seu accés», per tal de pavimentar-lo posteriorment.

També s'han d'arranjar elements estructurals. Sobre això l'alcalde Salvador Juncà ha explicat que «s'ha de fer la coberta nova perquè hi havia degoters». Pel que fa a l'entorn de la pista poliesportiva i la piscina, a la zona on hi ha lloses de pedra s'hi col·locarà gespa artifical. També s'actuarà en les instal·lacions. Es mantindran les lluminàries però es repararan «si cal les conduccions soterrades de baixa tensió». Es construirà una nova xarxa de clavegueram que reconduirà les aigües superficials de pluja. També se substituiran o reparan paperes, bancs i senyalització, entre altres elements.

Salvador Juncà ha dit que aquestes obres «són molt necessàries» per rehabilitar uns espais molts utilitzats per al lleure per veïns i visitants. A més, l'obra permetrà recuperar la sala d'audiovisuals sobre el Llobregat tancada des de fa anys.