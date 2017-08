Puig-reig ofereix activitats d'oci a l'aire lliure en un pla pilot

L'Ajuntament de Puig-reig posa en marxa aquest divendres un programa d'activitats pensades «per oferir un temps d'oci viscut amb consciència», segons ha explicat a Regió7 Alba Camps, regidora de Benestar Social i Ciutadania. Es tracta d'una prova, un pla pilot, per tal d'omplir el calendari del mes d'agost, una època en la qual «no hi ha gaire oferta» pensada per a la gent que no ha marxat de vacances, i amb l'objectiu de crear consciència sobre determinades qüestions d'interès social. Però, alhora, lligar-ho amb activitats lúdiques i fer-ho al carrer, en concret a la recentment remodelada i cèntrica plaça Nova «En aquesta època de l'any, al vespre convida a sortir», ha declarat Camps. «Ho provarem, a veure com funciona», ha dit.

Els actes començaran aquest divendres amb un taller de danses del món a les 5 de la tarda i un improshow musical a 2/4 de 10 de la nit. El dia 31 d'agost hi haurà un nou taller de danses del món. I el dia 1 de setembre hi haurà una xerrada sobre «El voluntariat europeu per a un món millor», de Lorenzo Lucarelli. El mateix dia a les 6 de la tarda, i a cura de membres del Banc del Temps del Berguedà, es faran tres tallers simultanis. Un taller d'art per fer un mandala (figura simbòlica i mística que representa l'univers, pròpia de la tradició budista i hinduista) col·lectiu. Un altre taller de cuina adreçat a la mainada per fer un brunch (un àpat entre l'esmorzar i el dinar), i un taller d'ikebana, l'art japonès d'arranjament floral. A les 8 del vespre hi haurà una xerrada d'un representant (encara per determinar) de Justícia i Pau sota el lema «Guerra, explotació i fam». La jornada clourà amb un sopar a 2/4 de 10 de la nit al preu de 3 euros (pa i botifarra). El punt final serà un taller de balls llatins a 2/4 d'11 de la nit.