«El Tossalet no es tancarà, la gent de Berga no es quedarà sense el servei municipal de la piscina»

L'historiador berguedà és la darrera incorporació al govern de Berga, en substitució d'Anna Alsina

Iván Sánchez Rodríguez (1982) és llicenciat en Història i també en Comunicació Audiovisual. Treballa al Museu de les Mines de Cercs des del 2007. Des del juny és regidor de Drets Socials, Esports i de les noves regidories de Patrimoni Cultural i Museus.

Sap que vostè ha trencat la paritat de l'equip de govern? Ara són 4 homes i 2 dones.

(Riu) Vam començar amb 4 dones i 2 homes i ara ho hem capgirat. Ha anat com ha anat!

Com va l'estrena al càrrec?

A nivell de tècnics sí que és un aterratge de cop. Els coneixes perquè a Berga ens coneixem tots però és diferent de treballar-hi. L'entrada no m'ha estat tan difícil perquè a la CUP treballem tant si som regidors com si no a través de comissions. Com que jo portava el tema de comunicació també feia d'enllaç entre l'assemblea i els regidors. Des del 2015 he assistit a a les reunions de regidors i l'aterratge no ha estat tan difícil com si no hagués fet aquesta tasca.

Quina feina ha fet en aquests primers mesos.

Bàsicament, continuar la labor que ja estava engegada.

D'entrada ha tingut feina amb el concurs per trobar nou concessionari del bar de la zona esportiva Toni Sabata. El concurs va quedar desert. Què faran?

En breu tornarà a convocar-se el concurs amb unes bases diferents del primer. Al primer no s'hi va presentar ningú. Es proposava una concessió de 8 anys amb un lloguer de poc més de 400 euros mensuals i una entrada d'uns 11.000 euros pel material del bar. Aquests 11.000 euros anaven a compte del lloguer, que suposava més o menys 2 anys sense lloguer.

L'opció de posar-hi un 'food truck' perquè hi hagi servei a l'estiu ha estat ben rebuda pels usuaris?

D'entrada vam tenir una xurreria. I després un noi que fa gelats artesans i que ven refrescos, patates, de tot. Potser al principi a la gent li va sobtar però vist com pintava l'estiu, que el bar no estaria obert perquè ningú s'havia presentat al concurs, vam optar pel mal menor i que els usuaris tinguessin servei.

Enguany s'ha tornat a obrir gratuïtament la piscina municipal un dia per l'alerta per l'onada de calor a l'agost. Hi van passar més de 700 persones al llarg de tot el dia. Els usuaris ho agraeixen?

La piscina és un servei municipal més i és evident que s'ha de pagar per accedir-hi. Però en casos d'onada de calor pot perillar la salut de les persones i un servei municipal ha d'estar obert per a qui ho necessiti. Ho continuarem fent tots els estius que calgui, quan hi hagi onada de calor.

Hi ha inquietud per saber com es resoldrà la problemàtica de la concessió del complex municipal esportiu del Tossalet. Què farà el govern de Berga per garantir que el servei es continuï prestant?

Els meus companys ja van dir-ho: s'està negociant des de fa molts mesos. No és veritat que aquest ajuntament no estigui fent res. Està clar que quan hi ha una negociació no pots anar comunicant setmana rere setmana el que s'està comentant perquè això posaria en perill la negociació. D'una manera o altra, el Tossalet no es tancarà, la gent de Berga no es quedarà sense el servei municipal de la piscina.

Berga acollirà més persones refugiades a l'alberg?

Rotundament, sí. De les persones refugiades que van arribar a final del 2016 algunes ja han marxat perquè ja s'havien acabat els sis mesos d'estada previstos al pla d'acollida que porta Creu Roja. Ara, estan arribant nous refugiats i n'aniran marxant d'altres. La nostra intenció és qui vulgui quedar-se a Berga o la comarca, l'ajudarem. El Berguedà s'ha bolcat amb més de 100 voluntaris que han ajudat els refugiats en l'aprenentatge de la llengua, fent acompanyaments al metge... Hi ha hagut una bona acollida. Els voluntaris han fet una gran tasca i en la festa del seu comiat els vam encoratjar a seguir-la fent.

Berga té capacitat per gestionar bé els 'seus' 50 refugiats?

S'ha vist que sí gràcies a la Creu Roja, a la feina dels voluntaris i a la voluntat que té Berga d'acollir. Que Berga sigui capaç d'acollir-ne 50 i d'altres pobles més grans no, vol dir que alguna cosa falla.

Vostè estrena la regidoria de Patrimoni Cultural i Museus. Què faran?

La voluntat és restaurar elements com la Torre de la Petita. Mentre això no es faci volem mostrar patrimoni. Per exemple: tenim un espai de reserva del Museu Comarcal que segurament molt poca gent coneix. Hi volem fer visites guiades en moments puntuals de l'any. Crec que molta gent no sap ni que existeix.

Per què aquestes visites?

Creiem que és un patrimoni de tots els berguedans. I ha de ser visible per als que ho coneixen i sobretot per als que no ho coneixen. Hi ha material de diferents excavacions de Berga, o l'antic carro de l'enterramorts.