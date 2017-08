Castellar de n'Hug espera 3.000 visitants al concurs de gossos d'atura

Castellar de n'Hug espera 3.000 visitants diumenge amb motiu de la cinquanta-cinquena edició del Concurs Internacional d'Habilitat de Gossos d'Atura. És el gran acte de l'any per a aquest poble de l'alt Berguedà. L'alcalde, Salvador Juncà, espera que el concurs sigui prou atractiu per portar fins a la població aquests tres milers de persones. La xifra de pastors participants serà lleugerament superior a la de la darrera edició,entre 13 i 14 (el 2016 en van ser 12), i les procedències són variades, com cada any: França, Andorra, País Basc, País Valencià, Illes Balears i Catalunya.

L'alcalde ha explicat que ahir van poder confirmar que assistirà al concurs el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat, entre altres autoritats, de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.

El concurs de Castellar de n'Hug començarà a les 11 del matí al prat del Castell, i és l'activitat que porta més visitants de tot l'any al poble, ha dit l'alcalde Juncà. El concurs es divideix en dues proves: la primera és per valorar l'obediència dels gossos per menar el ramat d'ovelles, i a la segona hi participen els que han obtinguts millors classificacions a la primera, i en surt el guanyador.