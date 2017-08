L'ACA inicia els treballs per construir la depuradora de Sant Julià de Cerdanyola

Operaris de l´empresa Struck-7 de Súria treballant per fer l´accés al sòl on s´alçarà la depuradora

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha començat els treballs per construir l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Julià de Cerdanyola. Aquesta actuació, amb un projecte executiu de l'any 2004 i que estava pendent de realitzar-se des de l'any 2008, ja està en marxa. Suposa una inversió de 909.000 euros, que paga l'ACA, i permetrà tractar les aigües residuals del municipi que s'aboquen directament i sense cap mena de tractament al torrent de la font del Castell.

L'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, Agustí Elias, ha explicat a Regió7 que «valorem molt positivament» que s'hagin començat els treballs per construir l'anhelada depuradora. I és que aquesta era una vella assignatura pendent. Elias ha recordat que el projecte executiu datava de l'any 2004, i que al seu dia l'obra va arribar a estar adjudicada, però que la Unió Temporal d'Empreses (UTE) a la qual es va atorgar no va tenir capacitat econòmica per afrontar als treballs. L'actuació va haver de superar altres esculls com el mal moment econòmic de l'ACA, i també es va enfrontar al dilema tècnic de si era necessari o no refer el projecte per actualitzar-lo. Al final s'ha tirat endavant amb el que hi havia, segons ha explicat el batlle.

La nova depuradora posarà fi al problema dels abocaments d'aigües sense sanejar al torrent de la font del Castell. Té capacitat per tractar aigües residuals de 841 habitants. Sant Julià de Cerdanyola té un cens de 251 veïns, tot i que en determinades setmanes de l'estiu o en èpoques com Setmana Santa duplica o triplica la seva població per la presència de persones que hi tenen la seva segona residència, ha comentat Elias.

El termini d'execució previst d'aquests treballs és de 10 mesos. L'estació depuradora estarà ubicada dins d'un edifici per tal de reduir el seu impacte ambiental i paisatgístic.