Els bolets d'agost no treuen el cap per les altes temperatures i la falta de pluges

A hores d'ara, la notícia micològica és que no hi ha notícia de bolets. A l´agost hi ha les primeres florides, es veuen els primers cistells de rovellons a comarques com el Berguedà, però, enguany, res de res. Encara manquen uns quants dies perquè s´arribi al punt àlgid de la temporada (setembre/octubre), però ara per ara les troballes al sotabosc berguedà escassegen i els experts temen que la temporada sigui fluixa. De la mateixa manera, però, també és cert que encara hi ha temps perquè la situació reverteixi.

«Els micòlegs intentem buscar bolets tot l'any per fotografiar-los, però aquest any és pèssim», explica Josep Ballarà. La falta de tempestes, sumada al vent, fa que es llanci a assegurar que aquesta temporada pot ser pitjor que la de l'any passat, que ja va ser bastant dolenta.

Entre els pocs bolets comestibles que es poden trobar, tot i que més aviat cap a les comarques pirinenques, hi ha el rossinyol i el cep, mentre que més entrada la tardor serà el moment de veritat per a rovellons, fredolics i llenegues. «Ja s´ha trobat algun rovelló, cep o rossinyol, però algun de comptat», explica el president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves. Diversos socis i boletaires en general, diu, han pogut constatar-ho, i ell mateix assegura haver fet alguna ruta per l´alt Berguedà i no haver tingut gens de sort, sinó que explica que ho va trobar «tot molt sec».

Per més que arribessin pluges, caldria una bona refrescada, almenys a les nits. Per tant, si les temperatures en les dues o tres setmanes següents a les precipitacions no fossin prou suaus, que sortissin els primers bolets seguiria sent ben complicat. «Ara pinta molt malament, però no vol dir que no giri el temps i que hi hagi pluges continuades que puguin regirar la temporada ràpidament», explica el president de la penya. Així doncs, els que frisen a la zona hauran d'esperar unes setmanes per veure si hi ha sort i la situació és més favorable per poder sortir a passejar al bosc i tornar a casa per degustar els primers bolets amb all i julivert, acompanyats de patates o simplement amb una mica de sal.



El negoci del bolet

En aquestes dates, fa ben pocs anys, aquells que fan un negoci d'aquesta afició es fregaven les mans. Fa unes temporades, arribaven a les botigues i comerços del Berguedà bones quantitats de bolets. Per exemple, a la carnisseria Gonfaus de Berga, quan arriba la temporada, solen tenir els bolets més coneguts o amb més demanda, com el rovelló, tot i que enguany pot ser més complicat.



Mercats en diversos indrets

Enguany, tot i l'esperança que es giri la truita, tenen por que sigui una temporada ben fluixa. En aquest sentit, l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, confia a mantenir els tempos dels anys anteriors respecte del mercat del bolet que organitza el poble. «Posarem a licitació les parades i esperem començar durant la primera quinzena de setembre», a molt estirar per la Diada nacional, com és habitual, i per més que els paradistes encara no s'hagin mogut esperen tenir algunes parades. «Esperem que això millori, ja que, si no hi ha parades ni bolets al bosc, no tindrem res per vendre», afegeix. Els mercats de bolets són un «reclam» per a llocs com Guardiola o Cal Rosal.

«Molta gent ve a esmorzar abans d´anar a buscar bolets, i torna després a comprar-ne si no n´ha trobat», diu Lara, que assegura que, «si no es fan bolets, la gent no es mou». Així doncs, els mercats de Cal Rosal i Guardiola estan pendents del cel.