«Ens van dir: ' Where is la riera de Merlès?'. Estaven molt sorpresos que passés tanta gent amb cotxe pel camí de la casa que havien llogat demanant-los on era i seguidament marxessin de nou. No ho entenien». Aquesta és la conversa que ha tingut més d'un cop i de dos Jordi Pellicer amb els seus clients (en aquest cas, estrangers), a la masia rural del Pou de Sant Andreu de Sagàs.

El que van viure i veure aquests hostes és el resultat d'una errada de Google que indica malament la ubicació d'aquest espai i envia els usuaris a un lloc on no hi ha la riera a través d'un camí de roques de mal circular per als turismes, on més d'un cotxe s'ha endut de record un càrter trencat. Si una persona tecleja a Google «riera de Merlès», el buscador l'adreça a tocar de la casa del Pou i del Pujol però no a la riera, que és a Santa Maria de Merlès, situada a uns 7 quilòmetes d'allà.

Fa uns quatre anys que els veïns pateixen el trànsit de vehicles per les seves finques de persones que busquen una riera allà on no és. Aquest fet genera problemes que viuen amb impotència. «Tothom va amb el telèfon mòbil, i quan no ho troben ens demanen a nosaltres on és la riera. Quan els dius que no és allà, n'hi ha que no et creuen, perquè com que surt al buscador li fan més cas que no pas a nosaltres», explica a Regió7 Jordi Pellicer, que regenta la masia rural del Pou, entre d'altres. Han arribat a explicar tantes vegades i durant tants anys que la riera no és allà, que finalment hi van arribar a posar uns cartells, escrits en castellà, on deia: «Aquest camí no porta a la riera de Merlès». Van desaparèixer. A la casa del Pujol hi van posar dos cartells amb les coordenades GPS de la riera. N'ha sobreviscut un.

Aquesta problemàtica té lloc especialment en èpoques de vacances, com a l'estiu. Enguany, a més, fonts de la casa de pagès del Pujol asseguren que «va a més». Ho van experimentar ells mateixos fa uns dies, la setmana del pont de la Mare de Déu d'Agost. Aquelles dates, un diumenge, a 2/4 de 3 de la tarda, amb unes temperatures molt altes, va aturar-se davant de casa seva, cap a la hipotètica riera de Merlès, un autocar ple de persones. Era un viatge organitzat, i anaven a la riera seguint l'itinerari indicat per Google. «Van baixar i, sense dir-nos res ni demanar permís, se'ns van ficar dins dels coberts de palla. Algunes persones van posar-se a fumar a l'interior». Els propietaris de la masia els van alertar del perill que hi havia que calessin foc. «Alguns ho van entendre. D'altres, no», expliquen fonts del Pujol. A poc a poc els incívics van increpar els veïns de la masia, i van alçar el to: «Ens van insultar». I asseguren que, «com aquest any, mai no» havien patit tant els efectes negatius de les persones que busquen la riera en un lloc que no és. «Deixen el cotxe i les deixalles al mig de casa nostra».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, ha explicat que informaran el Consell Comarcal per «si ens poden ajudar» perquè Google rectifiqui el seu error. Ha dit que treballaran per «solucionar-ho. Alguna manera hi ha d'haver, i a Google també l'interessa que la informació que dóna sigui correcta i fiable».