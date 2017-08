El pastor de Santpedor Hilari Novillo guanya el 55è Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug

Més de 3.000 persones s´han apropat aquest diumenge a Castellar de n´Hug (Berguedà) per assistir al 55è Concurs Internacional de Gossos d´Atura. El certamen, que se celebra al prat del Castell, consta de dues parts: la primera, en la qual hi ha participat 11 pastors en aquesta edició; i la segona, on només hi ha concursat 6 pastors finalistes. Enguany, els participants han vingut del País Valencià, França, Andorra, el País Basc, les Illes Balears i Catalunya.

Per tercera vegada, el pastor de Santpedor Hilari Novillo s´ha endut la victòria amb la gossa Witney. El jurat ha donat el segon premi al basc José Urien i la gossa Xarpa, mentre que la tercera posició ha estat pel balear Miquel Adrover i el seu gos Xeco. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera d´Agricultura, Meritxell Serret, han presidit l´acte acompanyats de l´alcalde, Salvador Juncà.



Falta de relleu generacional

L´alcalde de Castellar de n´Hug, Salvador Juncà, ha alertat al final del concurs que no hi ha relleu generacional. El guanyador del concurs, Hilari Novillo, ha dit que el futur de la professió es presenta "cru". "La carn va molt barata i el pinso molt car, per això molt pleguen"