Berga inverteix 200.000 euros per fer una primera actuació a l'edifici de Sant Francesc

L'equip de govern de la CUP de Berga invertirà 200.000 euros per «arreglar mancances d'infraestructura» a l'edifici de Sant Francesc de Berga. Als 60.000 euros que inverteix per adequar els accessos per a persones amb dificultats de mobilitat, se n'hi afegiran 140.000 per a noves actuacions, segons va explicar ahir l'alcaldessa, Montse Venturós, i es va aprovar al ple d'anit.

Es faran lavabos a la primera planta, que ha d'acollir, entre enguany i el 2018, una exposició antològica del pintor berguedà Joan Ferrer. Aquesta primera planta va ser cedida al seu dia per la comunitat de franciscans a l'Associació d'Amics de Joan Ferrer amb aquesta finalitat inicial. Però un cop s'hagi fet la mostra, l'espai, amb les obres que hi hagi dut a terem l'entitat esmentada, quedarà per a la ciutat. Amb tot, el consistori hi farà actuacions bàsiques per fer-ho possible. L'alcaldessa va dir que cal fer-hi uns lavabos i també treure uns falsos sostres.

Els diners per fer aquestes treballs provenen de les ajudes de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona. Una part d'aquestes ajudes també serviran per pagar els 370.000 euros que costarà portar la llum i urbanitzar l'accés al nou edifici de la secció d'institut del Serra de Noet, segons va explicar ahir el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera. Aquesta obra, que va a càrrec del consistori, no s'iniciarà fins que s'acabi la construcció de l'immoble, que està portant a terme la Generalitat.

L'alcaldessa va argumentar que es farà d'aquesta manera per evitar que es faci malbé el ferm amb el pas de vehicles pesants durant la realització de les obres de construcció de l'edifici.