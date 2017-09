Berga aprova per unanimitat una moció de condemna dels atemptats del 17-A

El darre ple de la corporació berguedana celebrat dijous va aprovar, per unanimitat, una moció presentada per ERC per «expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils» el 17 d'agost. El text de la moció també «condemna aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l'odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra». Dóna el condol als familiars de les víctimes, reconeix la feina dels cossos de seguretat i emergència i demana que els Mossos d'Esquadra s'incorporin «de manera immediata a les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat».