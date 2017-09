L'Ajuntament recuperarà l'octubre el local i el servei de Ràdio Berga

El 15 de novembre del 2012 es va acabar la concessió del servei de ràdio municipal de Berga a l'empresa Bífidus Produccions. El govern de CiU d'aleshores no l'hi va renovar però la concessionària ha hagut de prestar el servei fins enguany per complir la clàusula del contracte que l'obliga a la pròrroga forçosa. El 17 d'octubre del 2017, l'actual executiu de la CUP pretén recuperar l'edifici de lloguer on hi ha els estudis de l'emissora i el servei que des d'aleshores estava a precari. Així ho va anunciar al darrer ple municipal el regidor Francesc Ribera responent una pregunta del grup de CiU.

Des d'aquest març l'emissora no emet. Tal com va informar aquest diari, una tempesta el 24 de març d'enguany va malmetre el repetidor de la Figuerassa de l'emissora, que des d'aleshores ha quedat sense veu. El govern va decidir no arranjar l'avaria atès que l'Associació Catalana de Ràdio va presentar una denúncia davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) «pel fet que Ràdio Berga està gestionada per un privat», el concessionari prorrogat.



El govern executa un acord de ple

Ara, el govern de Berga executarà un acord de ple adoptat al seu dia en virtut del qual pot recuperar la possessió del local on hi ha els estudis de l'emissora estrenat el 2006 i ubicat al passeig de la Pau, en un local de lloguer que costa uns 1.000 euros mensuals al consistori. Al darrer ple municipal, el regidor Francesc Ribera va explicar que el 17 d'octubre polítics de l'executiu amb tècnics del consistori es personaran a l'emissora per recuperar el local i fer l'inventari del material que hi ha i comparar-lo amb el que hi havia a l'inici de la concessió.

D'altra banda, el regidor Ribera va refermar que el govern farà un concurs per la part «de la ràdio que es pot gestionar directament l'Ajuntament». I «paral·lelament, i amb la voluntat de desencallar aquest tema d'una vegada», l'Ajuntament posarà en marxa emissions de radiofórmula com les que ja es feien des del setembre del 2016. El regidor va explicar que en el moment que el consistori va aprovar recuperar el servei no es va fer per «no deixar el se-nyal buit» ja que aleshores s'emetien notícies i programes d'elaboració pròpia. Ara però «no tenia sentit continuar amb això empantanagat». Els gestors van deixar d'emetre notícies per la incertesa del futur de l'emissora.

Per la seva banda, fonts de Bífidus Produccions han confirmat que han rebut la comunicació del govern de Berga i ara estan pendents de reunir-se amb els resposnables municipals. Falta resoldre una petició de Bífidus de danys i perjudicis per no poder emetre. A més, hi han un contenciós judicial que encara no s'ha resolt sobre impagaments.