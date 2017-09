La colla dels plens donarà el 10% dels salts a persones que no hagin saltat mai

Al Corpus del 2018, el 10% dels 400 salts de plens de la Patum es donaran per sorteig a persones que no hagin fet mai de dimonis de la festa. A més, qui no hagi pogut fer de maça a la Patum de lluïment i als salts de nit a plaça també tindrà l'oportunitat de fer-ho a través d'un procediment obert per un nombre determinat de salts. En concret seran 8 dels 16 salts de lluïment que es fan, 8 dijous i 8 més diumenge. A qui toqui un salt de lluïment de migdia també tindrà l'oportunitat d'encendre dos cops la maça i fer una única passada cada vegada a la Patum de la nit d'aquell dia. A més a més, la comparsa s'obre a la ciutadania i qui ho vulgui podrà aprendre a vestir una carota dels populars dimonis o un ple .

Així ho va acordar ahir la colla, que es va reunir per acabar de posar en solfa els seus estatuts que van aprovar per unanimitat els seus 22 membres, segons ha pogut saber Regió7 de fonts solvents. Ara, les propostes (de nous estatuts i els annexes esmentats) han de ser ratificades pel patronat de la festa, que es reuneix la setmana que ve. Si aquest òrgan dóna el vistiplau, s'aprovaran.

Tal com ja va informar aquest diari en el seu moment, abans de la celebració de la Patum d'enguany, el dia del Ple de l'Ascensió, el govern berguedà va assumir el control de la comparsa. Aquesta colla estava en crisi des de feia mesos a causa de l'expulsió de tres dels seus membres. Aquest fet va ser el detonant que va desencadenar un procés de renovació dels reglaments de règim intern de les colles de la festa. El patronat de la festa, on hi són representades les colles, els grups polítics i persones amb coneixements de la celebració, va acordar que totes les comparses havien d'obrir-se i disposar d'uns estatuts. S'hi havia de quedar clar quina és la manera d'entrar en una comparsa, com es prenen les decisions, com es trien els caps i com es regeixen internament per tal d'evitar discriminacions i ser més transparents. Mentre totes les comparses van fer el que els havia demanat el patronat, la crisi de plens i maces no es resolia. Finalment, el govern va prendre'n el control davant la proximitat de la festa. L'executiu berguedà va decidir reduir el nombre de salts dels vestidors de plens i posar-los a l'abast dels ciutadans a través d'un sorteig, un fet inèdit. Se'n van sortejar 149 dels 400.

Després de la celebració de lafesta s'ha continuat treballant per normalitzar la situació de la comparsa. Així, ahir, la colla va aprovar per unanimiat els seus nous estatuts. Quan estiguin aprovats es faran públics. Entre altres coses, recullen que no hi hagi preferències per accedir a la colla per raons familiars, entre d'altres. Els estatuts recullen les pautes marcades pel patronat.

D'altra banda, també es van aprovar uns annexos que preveuen que la comparsa cedeixi 40 dels 400 salts de plens a persones que no ho hagin fet mai, i rebran una formació específica prèvia, com també l'acompanyant, si s'estrena. A més, la comparsa ha decidit sortejar salts de les maces de lluïment que actuen els dijous i diumenges al migdia. Del total de 16 salts (8 cadascun d'aquests dos migdies) se'n posaran a l'abast dels ciutadans 8, 4 cada dia. A més a qui toqui un salt de lluïment li correspondrà també el dret d'encendre dos cops una maça a la Patum completa de la plaça de nit i a fer dues passades cada cop.

La colla també va acordar ahir altres mesures per obrir-se a la ciutadania. Oferiran poder veure com es vesteixen les carotes i fer-ho, i també com s'abilla una persona per esdevenir un dels populars dimonis de la festa.