EN FOTOS | El Berguedà fa sentir la seva veu a Barcelona

Més de 1.300 berguedan participen a la celebració de la Diada a Barcelona d'enguany. Tot i que enguany el nombre d'autocars que els pobles de la comarca han aconseguit omplir ha baixat en relació a d'altres convocatòries de 32 a 25 autocars,el tram assignat a la comarca s'ha omplert de gom a gom. Ple absolut. Fonts de l'ANC consultades per aquest diari han indicat que enguany hi hagut més persones que han optat per baixar a Barcelona amb els seus propis cotxes per tenir més autonomia de moviments i aprofitar la Diada per estar-se amb la família tot el dia a la capital.

El tram assignat a la comarca, el 101, al passeig de Gràcia entre el carrer València i Aragó , s'ha anat omplint de berguedans des de les 3 de la tarda. Molt abans de les 17:14, hora de la mobilització ja estava ple de gom a gom de berguedans que han cridat a favor de votar l'1-O i de la independència entremig d'un mar d'estelades i un ambient festiu i cívic com és habitual en les celebracions massives de l'11-S. Especialment emotiu ha estat el minut de silenci en record de les víctimes de l'atemptat del 17-A de Barcelona i Cambrils que s´ha acabat entremig d,aplaudiments i crits de "No tinc por". Els castellers de Berga han aixecat pilars i castells. Els berguedans han fet temps expectants, cantant i ballant fins que al passeig de Gràcia amb Aragó han confluït les quatre grans pancartes desplegades amb el Sí en diferents idiomes.