El científic de la Valldan Lluís Torner reviu els seus orígens

Lluís Torner és director de l'Institut de Ciències Fotòniques (IFCO), un centre de projecció internacional. Aquest any ha guanyat el Premi Nacional de Recerca de Catalunya i és un referent en aquest camp. Ahir, però, va tornar a ser el nét de l'avi Lluís i la Tereseta, el fill del Josep i la Montserrat, de cal Carnisser de la Valldan -on va néixer el 1961-, el germà del Jordi, un dels fills més coneguts d'aquest poble que malgrat que el 1966 va ser annexionat per Berga mai ha deixat de sentir-se'n.

I ahir la Valldan va voler dir a Lluís Torner que se senten molt orgullosos d'ell. Els veïns es van aplegar en un dinar de germanor (i de final de la festa major) a l'envelat de la plaça Major, on el doctor Torner va reviure la seva infantesa i els vincles que manté amb casa seva. «És des del fons del cor que volem homenatjar-lo», va assegurar Maria Antònia Ortega, presidenta de l'Associació de Veïns, que va glossar la figura i la trajectòria de Torner. I li va lliurar una placa de reconeixement i una caricatura.

Lluís Torner, un home planer, tot amabilitat i senzillesa, va agrair a la Valldan que s'hagin recordat d'ell, tot i assegurar que «no sé si m'ho mereixo més que altra gent». Torner va recordar els temps d'infantesa i va cloure la intervenció assegurant que «estic molt orgullós de ser de la Valldan». El guardó, va dir, ha d'obrir la porta a nous reconeixements per a valldanesos destacats.

En acabat, els veïns van dir adéu a mossèn Ramon Viladés, que durant anys fou director de les caramelles i que ara es jubila.