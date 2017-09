La desfilada de Berga aplega 400 persones en una de les edicions més concorregudes

El barri vell de Berga va esdevenir anit una corrua de cuques de llum en moviment en l'onzena Marxa de Torxes organitzada per l'Esquerra Independentista. Enguany l'acte no es va veure amenaçat per la pluja com havia passat en la darrera edició.

La convocatòria va estrenar punt de sortida en l'inici del recorregut. Si els altres anys se sortia des de la plaça de Sant Pere ahir es va començar a la plaça de Santa Magdalena. Els organitzadors, l'Esquerra Independentista, s'havien coordinat amb la Plataforma del Berguedà pel Sí per fer la presentació d'aquest nou moviment que aglutina partits i entitats a les 8 del vespre. I un cop es va haver acabat, aleshores des del mateix indret es va donar el tret de sortida a una de les Marxes de Torxes més concorregudes dels darrers anys, que es calcula que va aplegar més de 400 persones.

L'inici va tenir molta màgia des d'un punt de vista estètic. La llum del capvespre va donar un caliu especial a l'instant de l'encesa així com també l'indret, el portal de Santa Magdalena, que va emmarcar els presents, que van tenir l'acompayament del Penina i la Gosolana, els gegants de La Bauma dels Encantats (que lluïen sengles estelades a l'esquena), i els membres dels bastoners locals Cop de Garrot.

La marxa va anar fent el seu recorregut pels carrers del barri vell, fins a la plaça de Sant Pere (on hi havia persones esperant la comitiva) i seguint pel carrer dels Àngels i el carrer Major. Estava integrada, com cada any, per un públic heterogeni. A la plaça de les Fonts hi havia un gran Sí en referència al referènfum de l'1-O. L'acte va finalitzar amb Els Segadors i la Muixaranga.