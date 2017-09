Avià canvia tots els llums per leds i preveu estalviar 45.000 euros anuals

L'Ajuntament d'Avià està duent a terme els treballs per canviar els llums convencionals per uns de led de llum blanca que són més eficients i menys contaminants. Es canvien tots els del municipi: 554 en total, ubicats al centre urbà però també a la resta de nuclis avianesos: el barri de la Creu, Graugés i la Plana. Aquesta mesura suposarà una reducció del 76% de l'actual consum elètric que es traduirà en un estalvi econòmic anual de de 44.578 euros. També es reduiran les emissions de CO2 a l'atmosfera de 66,84 tones l'any segons consta al projecte executiu de l'obra.

Els treballs s'han adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Emober Instal·lacions i Aïllaments i Instal·lacions Rial SL per un import (amb el 21% d'IVA inclòs) de 179.510,60 euros. Sense IVA el preu és de 148.344 euros. El pressupost de licitació era de 224.388 euros. Per tant, aquesta obra s'ha acabat adjudicant amb un estalvi de 44.878, segons el preu previst inicialment. El consistori disposa d'una ajuda de 200.000 euros per a aquesta obra concedida per la Diputació de Barcelona a través de les meses de concertació. L'objectiu és poder destinar els diners sobrers a l'obra d'urbanització de la plaça de l'Església, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Josep Subirana.

Les obres consisteixen a canviar les làmpades, els equips i la carcassa dels llums «mantenint els elements de suport com són les columnes bàculs» i també el cablejat dels quadres de subministrament elèctric i les proteccions, segons recull el projecte. Els nous llums led també permeten graduar-los i programar-los.

Subirana ha explicat a Regió7 que els treballs han d'estar enllestits com a molt tard el mes que ve. També ha destacat que aquesta actuació servirà perquè l'Ajuntament d'Avià faci un estalvi en la factura energètica i també per disminuir les emissions de CO2 a l'atmosfera.

Aquesta actuació és una més dins del pla d'accions que està duent a terme en aquest mandat el govern local en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat. Així, a l'estiu del 2016, el consistori va adjudicar el subministrament elèctric dels edificis municipals i de l'enllumenat públic a una empresa que garanteix que el 100% de l'energia prové de fonts netes, la cooperativa Som Energia. El regidor de Medi Ambient estima que quan l'Ajuntament hagi completat les diferents mesures d'estalvi energètic i de foment de les energies verdes endegades el consistori estalviarà 200.000 euros en quatre anys. Avià també té l'únic punt de recàrrega de cotxes elèctrics del Berguedà.