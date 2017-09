El joc pren places i carrers de Berga i Gironella durant l'estiu

La tranquil·litat que regnava a la plaça de Santa Eulàlia dimecres a la tarda va desaparèixer de seguida. En pocs minuts, l´espai va convertir-se, literalment, en un campament indi amb més d´una vintena de nens disposats a passar una tarda divertida. Era la darrera sessió del projecte «A les tardes juga al carrer», que ha impulsat per quart estiu consecutiu el Consell Comarcal del Berguedà, i els ajuntaments de Berga i Gironella, i que han dut a terme els responsables de Rural Salut conjuntament amb diverses entitats del territori.

Aquest dimecres el títol de l´activitat ho deia tot: «Juguem a fer l´indi». I així va ser. Gràcies als materials que van repartir entre infants -i també a un grup de mares molt actives- van crear-se diverses tribus. Indis degudament vestits amb teles i plomes i cares pintades, que de seguida van començar a construir-se la seva tenda amb pals de fusta, cordes i llençols. Una activitat en equip, per potenciar la relació i la comunicació entre els nens. I, evidentment, més enllà dels valors, una proposta que va fer passar una molt bona estona als petits indis. I és que aquesta és la filosofia que envolta el projecte de dinamització infantil. Segons el conseller comarcal d´Atenció a les Persones, Josep Lara, les activitats tenen per objectiu crear un punt de trobada atractiu al carrer i promoure els beneficis del joc entre els més menuts. En aquesta línia, creu que la iniciativa ha permès transmetre alguns valors entre els joves, com per exemple treballar la relació amb els altres, impulsar hàbits saludables i ensenyar diferents competències.

A l´espera de realitzar una valoració amb més detall, Lara ha fet a priori un bon balanç de l´activitat d´enguany i creu que s´han aconseguit els objectius principals: «Fer sortir els nens al carrer i despertar-los un interès pel joc i de lligam amb el seu barri, a la vegada que han pogut conèixer altres espais de la ciutat». Per segon any consecutiu, l´activitat, en el cas de Berga, s´ha repartit en tres zones diferents: al passeig de la Indústria, on s´havia realitzat en les primeres edicions; a la Font del Ros, i a la plaça de Santa Eulàlia. A Gironella, l´activitat s´ha centrat a la plaça de l´Estació.

Ester Corrales i Natxo Oñatibia, responsables de Rural Salut, han valorat molt positivament aquesta itinerància de les activitats. «Ens hem trobat que molts dels nens ens han anat seguint allà on tocava, i això ha suposat un element d´obertura per a ells i també per als espais on hem fet les activitats», deia Corrales, dimecres.



Integració amb l´entorn

«A nosaltres ens van proposar el projecte i vam presentar la nostra programació», recordaven Oñatibia i Corrales, «però pensem que és una iniciativa molt ben trobada i que també ens ha enriquit molt». Evidentment, les activitats que han programat han tingut, al dar-rere, el segell de Rural Salut. «Nosaltres sempre busquem el respecte amb l´entorn i les persones, i que es tracti d´un espai accessible per a tothom», destacaven.

És per això que, tot i tenir per a cada dia una temàtica diferent i una previsió de jocs establerts, han intentat fer participar tothom qui s´acostava a les places i obrir les portes a grans i petits. «Ens agrada parlar amb les persones del barri, integrar-les, fer participar els pares, i també respectar si en algun moment hi ha persones que no volen seguir el joc», van matisar.

Tots dos fan una bona valoració de l´activitat d´enguany i creuen que és una iniciativa que té continuïtat. «Hem vist que és una bona oferta per als infants que es queden a Berga a l´estiu i que a les tartes, majoritàriament, tenen menys activitat», destacaven. A més a més, tenen clar que «és un espai d´interacció de persones diferents i amb el joc com a eina de connexió», i en alguns casos, jocs tradicionals que, tot i ser molt antics, no són habituals als patis de les escoles.



Bona participació

El conseller comarcal, Josep Lara, recorda que «si l´activitat ha estat possible és per la implicació dels ajuntaments que han cofinançat el projecte, a Rural Salut i a les entitats que hi han col·laborat». Però afegeix que «els veritables protagonistes han estat els infants que hi han participat». Lara assegura que «ha estat un èxit» poder reunir, de mitjana, una trentena d´infants al carrer durant totes les sessions. «Hem aconseguit dinamitzar diversos espais i cridar l´atenció dels nens i fer que surtin al car-rer a jugar», ha remarcat.



Implicació de les entitats

Tot i que el gruix de les activitats del projecte «A les tardes juga al carrer» ha estat capitanejat per l´empresa instal·lada a Castell de l´Areny Rural Salut, en algunes sessions ha tingut la col·laboració d´entitats culturals i socials de Berga i Gironella que s´han volgut implicar en la iniciativa. En el cas de Berga, n´han format part el Casal Cívic, el Grup de Joves de Santa Eulàlia, i la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet; pel que fa a Gironella, s´hi han afegit també la biblioteca del municipi, i el Club Petanca. A més a més, Creu Roja Berguedà hi ha participat en les dues localitats. El conseller comarcal, Josep Lara, ha valorat positivament la implicació d´aquests col·lectius de manera voluntària.