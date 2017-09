L'Exploratori convoca la setena edició del curs sobre el món dels bolets

L'Exploratori de Recursos de la Natura ha obert el període per inscriure's a la setena edició del curs Explora els bolets, amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Berga, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu d'aquest curs és «explorar els bolets des de diferents perspectives per facilitar-ne el reconeixement micològic, per descobrir el seu aprofitament alimentari i per saber el risc toxicològic que comporta la ingesta de determinades espècies». La formació es completarà amb tallers d'identificació i classificació de bolets i també es faran sortides als boscos de Berga i visites al Museu d'Art del Bolet de Catalunya a Montmajor, i a empreses del sector agroalimentari

La formació constarà de 30 hores, 20 de presencials i 10 de treball virtual, i seran el 28 d'octubre i l'11 de novembre. El professorat estarà format per: Lluc Escánez, farmacèutic especialista en micologia; Toni Massanés, director de la Fundació Alícia; Agustí Camps, metge de l'Hospital Sant Bernabé de Berga; Josep Font, professor del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC; i Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.