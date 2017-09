L'ANC roda part del seu anunci a favor del sí a Berga

Berga és un dels escenaris principals del vídeo demanant el vot favorable a la independència que ha publicat en les últimes hores l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC.

En l'espot hi apareixen diversos punts plenament reconeixibles de la capital berguedana com ara la plaça de Sant Pere, la plaça de Sant Joan, el carrer de la Ronda Moreta, diferents zones del barri vell com el carrer Buxadé, la zona de Sant Francesc i també d'altres espais com el passeig de la Ind´sutria (el Vall) i la rotonda sud d'accés al ciutat.