Avià acomiada Ramon Viladés com a rector després de 19 anys

Ramon Viladés i Llorens (Sant Mateu de Bages, 1940) va començar la seva trajectòria eclesiàstica com a vicari a Avià l'any 1965. I l'acabarà al mateix poble enguany. Mossèn Ramon, l'home del poble, rector d'Avià els darrers 19 anys, es jubila. I marxa a viure a un pis tutelat d'una residència de Solsona amb dues de les seves germanes, la Roser, de 86 anys, que aquests dies l'ajuda a fer la mudança, i la Mercè, de 90, que ja hi és. Aquest diumenge a les 12 del migdia dirà la seva darrera missa com a rector. Avià l'acomidarà.

La seva substituta al capdavant de la rectoria avianesa serà la treballadora apostòlica del bisbat de Solsona Teresa Gené Camps del Poal a Mollerussa, que els darrers 6 anys s'ha ocupat de Cercs, Fígols i la Nou, on ara hi haurà mossèn Pep Vila. Les misses d'Avià les farà el rector de Berga Marc Majà o Pep Vila. Teresa Gené, que és una seglar cristiana –verge consagrada– farà les lectures, les pregàries, la comunió i l'homilia, i donarà les formes prèviament consagrades per un capellà.

Aquests dies, a la rectoria s'acumulen caixes plenes de CD de música, una de les passions de Ramon Viladés. I a les estanteries, centenars de llibres. Aquests no se'ls endú. Es quedaran aquí. Entre ells Què pensa mossèn Ballarín?, que «va ser professor meu al seminari de Solsona». Després de 52 anys de prevere al Berguedà deixarà de ser el rector d'Avià però continuarà dient misses al bisbat puntualment i buscant projectes que l'engresquin. I de què se sent més satisfet de la seva trajectòria? «He procurat fer-me amb tothom» i li agradaria que el recordessin, simplement, «com una bona persona».



Un puntal cultural



Ramon Viladés a més de mossèn també ha estat un puntal de la cultura berguedana. «Probablement és la persona que, d'una manera discreta però efectiva, ha fet més per la cultura del Berguedà en els últims 40 anys». Així ho ha assegurat a Regió7 una col·lega de Ramon Viladés, la historiadora Rosa Serra, directora de L'Erol, la revista de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat que ella presideix actualment.

Rosa Serra ha manifestat que «a cada lloc on ha estat vicari o rector ha impulsat la restauració d'edificis patrimonials (esglésies, restauració de retaules i orfebreria, endreça d'arxius...)». La historiadora ha destacat, a més, que «ha fet l'inventari del patrimoni religiós moble i immoble del bisbat de Solsona, amb fotografies excel·lents, una de les seves passions». Sobre això, mossèn Ramon Viladés explica que al seu dia va donar a l'Arxiu Comarcal de Berga 13.000 diapositives i 13.000 fotografies. Són fotos de fets quotidians.

Ramon Viladés va ser un dels fundadors de l'Àmbit de Recerques del Berguedà l'any 1981 i de L'Erol el 1982, «a l'entorn dels quals ens hem aplegat gent de tot tipus, edats i condicions, tots sota la seva empenta». A més, ha estat també «un investigador pacient de l'època medieval amb llibres de la categoria de Les Muralles de Bagà». Així mateix va ser «pioner en l'estudi de les colònies» tèxtils, de les que fou capellà a Can Pons i Cal Marçal. El 1987 l'Àmbit va publicar un llibre de la colònia Pons. La historiadora ha destacat que Ramon Viladés ha estat «sempre inquiet per aprendre i per impulsar projectes». Això el va portar a ser professor de català a l'escola de Sant Francesc de Berga.

Rosa Serra comenta que tant L'Erol com l'Àmbit «estem de sort, i també la cultura de la comarca, perquè ell no es jubila» d'aquestes facetes. «Ja li tenim una bona colla de feines encarregades, que ens farà des de Solsona».



El reconeixement del poble



L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ho té clar. «Tota la tasca de Viladés ha estat basada en el servei al poble sense estridències ni imposicions de cap mena i de manera discreta. És la discreció personificada», assegura. La primera vegada que Canal va veure mossèn Viladés ella tenia 6 anys i encara ho té present. «Me'n recordo del primer cop, que va ser a Avià. Va ser una bomba per a la canalla del poble: es posava a jugar a futbol a la plaça, va ser una porta perquè hi entrés aire». Viladés «és un home culte i erudit i està implicat en la vida quotidiana d'Avià, és un més del poble. Ens deixa el mossèn, però també una família que la trobarem a faltar», ha reblat.

Ramon Viladés i la seva germana Roser marxaran d'Avià amb una única recança: haver de deixar el Tic, el seu gat, perquè a la residència «no l'hi volen». Però li han trobat una família adoptiva.