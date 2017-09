Berga estudiarà fer carrils bici per promoure la mobilitat sostenible

Berga té la necessitat de disposar d'espais segurs per promoure la mobilitat sostenible en bicicleta per tal de reduir de mica en mica l'ús de vehicles de motor que contaminen i fan soroll. D'aquí que el govern de la CUP tingui previst demanar a la Diputació assessorament tècnic per tal de fer un estudi sobre quina manera implantar carrils bici a la ciutat, segons ha explicat a Regió7 el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia.

Lluny de l'actual model que prioritza el cotxe, Eloi Escútia defensa la necessitat d'aplicar fórmules de mobilitat sostenible. «La nova modernitat és la bici, amb tots els conflictes que això pugui generar», ha indicat. Escútia fa referència al fet que els espais que ha de conquerir la bici són els que actualment disposa el cotxe. I ha de conviure en harmonia amb els vianants. Aquest serà un debat que la ciutat haurà d'afrontar en el seu moment.

El regidor de Mobilitat ha dit que ara ja hi ha joves que per anar a l'institut usen la bici per la part central del passeig de la Indústria. Escútia ha assegurat que en zones amples com l'esmentada la convivència de bicicletes i vianants és fàcil. Però que en altres llocs pot ser més complexa. Per això el govern vol fer-ne un estudi tècnic.

Mentre no arriba el pla, ja s'han posat en marxa accions per potenciar els desplaçaments en bicicleta. Aquesta setmana l'escola de Santa Eulàlia ha estrenat una zona d'estacionament per a bicicletes per tal que els alumnes i professors puguin fer-ne ús. És una estructura metàl·lica que té capacitat per estacionar-hi sis bicicletes i que és ubicada a tocar del centre. L'aparcament de bicis ha estat instal·lat per la brigada municipal i ha costat 125 euros, que ha pagat la Diputació de Barcelona. El regidor Eloi Escútia ha explicat que el consistori té previst col·locar-ne més davant equipaments municipals com la niblioteca Ramon Vinyes i Cluet, el Pavelló de Suècia i, fins i tot, els hotels de la ciutat.

La presidenta de l'AMPA de l'escola Santa Eulàlia, Meritxell Almà, ha explicat que la instal·lació de l'aparcabicicletes s'ha fet atenent una petició de l'entitat que presideix tant per fomentar hàbits saludables com per intentar «reduir el col·lapse de vehicles de la zona durant les hores d'entrada i sortida dels alumnes de l'escola».

Berga s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Així, demà, diumenge, es farà una pedalada popular a les 12. Enguany l'Ajuntament és l'encarregat d'organitzar aquesta activitat, que tradicionalment havia estat impulsada pel Grup de Defensa de la Natura. Consisteix a completar un circuit urbà que començarà a la plaça Viladomat i acabarà a l'ambulatori.