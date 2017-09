El Berguedà Folk supera els objectius i es fixa com a límit els 500 participants

El festival Berguedà Folk, que se celebra des de divendres a Cal Pons de Puig-reig, ha superat l'objectiu de participació marcat pels organitzadors, i dissabte al migdia ja havia superat els 400 participants, 50 més dels que s'havien proposat rebre. Els organitzadors han aplaudit de forma especial que en aquesta edició, la novena, ha crescut el nombre d'assistents de Catalunya, que s'han apropat als 200, la qual cosa permet al festival assegurar-se un coixí de públic. El nou èxit de participació obliga els responsables del festival a preveure'n un límit i organitzar una edició especial per a l'any que ve, que farà la desena.

El Berguedà Folk torna a omplir l'entorn de la colònia de Cal Pons en un campus internacional d'aficionats a la cultura popular i tradicional. Tallers de dansa a l'església o a l'envelat, d'acordió a l'alberg, de cant a la sobretaula del dinar o llargs balls de nit en què tothom s'aparella amb tothom independentment de la procedència i el nivell. Molts dels participants dormen a l'alberg, en tenda o en furgonetes, de manera que la complicitat entre tots acaba generant un ambient familiar que és, de fet, un dels atractius de la cita.

El màxim responsable del festival, Ferran Vilà, s'ha mostrat molt satisfet d'aquest nou rècord de participació, i ha avançat que de cara a les pròximes edicions miraran de muntar una vela més gran i programar dos balls de nit simultanis per, així, donar sortida a la creixent demanda. No obstant això, Vilà ha apuntat que el límit del festival seran els 500 participants, ja que més enllà d'aquesta xifra l'organització hauria de fer un salt poc assumible i, a més, es perdria l'ambient acollidor que l'ha caracteritzat aquests nou anys. Dels 400 participants que van passar pel Berguedà Folk fins dissabte a la tarda, el 80% repeteixen, i la majoria també són provinents de Catalunya. També hi ha, però, molta presència d'aficionats que arriben de Portugal, França i Itàlia, entre d'altres. El programa preveu per a aquest diumenge un taller de danses d'Israel, un ball vermut, una sobretaula amb glosa i dos concerts.