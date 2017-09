«Vinc d'Holanda per l'ambient familiar i l'organització»

Sara Abreu és de Lisboa, té 33 anys i viu a Amsterdam. Per segon cop ha vingut expressament a Puig-reig per participar al Berguedà Folk, i per poc que pugui hi tornarà...



Com va conèixer el Berguedà Folk?

Per uns amics que hi havien vingut en edicions anteriors. És la segona vegada que sóc aquí, també hi vaig ser el 2013.

Així que ja és del món folk...

Sí, miro de seguir el circuit internacional.

Com li van explicar què era el festival de Puig-reig? Potser li van dir que era a prop de Barcelona?

Em van dir que era un festival petit i acollidor, i també molt divertit. Els portuguesos, com els espanyols, tenim la mateixa energia. També, que estava molt ben organitzat, on tot era molt pràctic i al mateix lloc. Principalment, el que em va atraure va ser que era petit; m'agrada l'ambient familiar que hi ha aquí; l'organització; i, és clar, els tallers i la cultura folk.

Què li aporta el món folk?

La primera cosa, la música. Hi pot haver altres estils, i ballo altres músiques, però la folk és la que més m'agrada. Després, que puc dansar moltes varietats i sempre amb molta gent nova.

Sap situar Puig-reig al mapa?

No (riu), encara no sé ben bé on sóc. Vaig arribar-hi en avió i bus, però sé que m'ho passo molt bé.