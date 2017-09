Al mercat de Cal Rosal la venda va a mig gas i no hi ha afluència de gent als boscos

Tardor és sinònim d'esperit boletaire al Berguedà. Tot i el mal inici de temporada i no haver-hi rovellons als boscos, el mercat del bolet de Cal Rosal està obert i als Rasos de Peguera hi ha famílies que en busquen, malgrat no trobar-ne ni un. El mercat funcionava a mig gas ahir al migdia i les cistelles dels visitants estaven buides, però ningú considerava que hi hagués motius de desistir i tots asseguraven que tornaran al bosc per veure si la situació canvia en les properes setmanes, i així poder tornar a casa amb algun bolet per cuinar-lo.



Al mercat de Cal Rosal ahir hi havia dues parades de bolets obertes de les tres que hi ha instal·lades. La xifra és inferior a la de l'any passat, quan n'hi havia cinc, i això que l'any passat va ser una mala temporada. Al migdia no paraven de passar visitants al mercat que tenien curiositat per veure què hi havia a la venda. Tots preguntaven pels rovellons, però en quedaven poquíssims i els venedors estaven a l'espera que alguns boletaires en portessin a la tarda i així satisfer la demanda. A part dels visitants observadors, també n'hi havia que compraven.



El que tenia més sortida ahir al mercat boletaire eren els ceps. Sobre els preus, els venedors no en volien parlar públicament perquè, asseguraven, varien cada setmana i tot depèn de si tenen més o menys bolets per vendre. Creuen que de mica en mica el preu del rovelló anirà baixant amb la previsió que se'n trobin més, quan ja sigui la tardor. «Ara, cada boletaire em porta uns dos quilos de rovellons, tot i que va variant. En troben a l'alt Berguedà i a la Cerdanya», assegurava Sílvia Asensi, que ven bolets a Cal Rosal des de fa 16 anys. Per la seva banda, Lluïsa Vilalta, que ven a l'altra parada que és oberta, deixava clar que els bolets són de zones de la Catalunya Central.



El mercat boletaire de Guardiola de Berguedà encara no està en funcionament. «No hi ha bolets i, per tant, no tenen material per vendre. De moment, l'inici de temporada és fluixet i els venedors no tenen gaire pressa per ser-hi», explica l'alcalde del municipi, Josep Lara. Espera que comencin a vendre'n d'aquí a tres o quatre setmanes.

Famílies buscant bolets



No hi havia l'afluència de boletaires que solen endinsar-se en els boscos berguedans a la tardor ahir, però tot i això hi havia famílies que no estaven gaire preocupades per omplir els cistells perquè hi van anar, sobretot, a passar el dia. De tots els grups de boletaires que ahir Regió7 s'hi va trobar, només una persona havia recollit una llenega. La resta va marxar amb les mans totalment buides.



Iván Vico i Cintia Fernández, de Sabadell, van anar amb la seva filla Lia, que encara no té ni un any, i van trobar un sol bolet. «Solem buscar-ne en aquests boscos i en trobem, però aquesta vegada no hi ha hagut sort. Potser encara és massa d'hora. Provarem sort en les properes setmanes», afirmava la parella.



Miquel Agramunt, de Molins de Rei, també es va endinsar al bosc amb amics, però no va veure ni un trist bolet, això que assegurava trobar-ne habitualment. Al càmping Fontfreda, a Castellar del Riu, i situat al costat de la carretera que porta als Rasos de Peguera, molts dels turistes també van aprofitar el diumenge per sortir al matí amb la cistella esperant que la sort els premiés amb bolets. Però no hi va haver manera. «Hi he anat, però no n'hi ha. Aquesta temporada no està començant gens bé perquè altres persones del càmping tampoc n'han vist», explicava Daniel Folch, de Santa Coloma de Gramenet.



«Els primers que es veuen sempre són els bolets no comestibles. Doncs aquesta vegada no n'he vist ni de dolents. Realment no n'hi ha», afegia per la seva banda la berguedana Eva Perales. Tot i no haver la riuada de gent d'altres anys, als Rasos de Peguera sí que hi havia un ambient familiar.