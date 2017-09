Els boletaires esperen que les pluges salvin la temporada

L'imaginari boletaire indica que si plou per Sant Ramon hi haurà bolets, però els buscadors més experimentats saben que hi ha d'haver ruixats al setembre, a part del 31 d'agost, per trobar rovellons a la soca de pins i avets. De moment, gairebé no n'hi ha. Amb les pluges de dijous i divendres al Berguedà estan esperançats de salvar una temporada que no arranca per la sequedat dels boscos, i vaticinen que les primeres cistelles mitjanament plenes del preuats bolets de tardor es podrien veure d'aquí a dues o tres setmanes. Tot i això, tenen clar que no serà pas una temporada excel·lent per falta d'humitat als boscos.



Encara no ha plogut prou perquè el rovelló, el rei del regne del bolet, aparegui a l'octubre. A part, no ha de fer vent als boscos i la temperatura del migdia s'ha de mantenir entre els 20 i els 30 graus, sense que hi hagi glaçades a la matinada. «Com que estem a punt d'entrar a la tardor, és molt probable que tinguem aquestes condicions meteorològiques i, per tant, crec que al final podrem salvar la temporada de bolets», explica Jesús Perarnau, buscador de bolets experimentat i expresident de la Penya Boletaire.



Els boletaires més bregats només troben un o dos rovellons, com si fos un premi de consolació per l'esforç de buscar-ne, a muntanyes de l'alt Berguedà i a alguns punts de la Cerdanya. Tenen una mica més de sort amb els rossinyols i la llenega blanca o negra, tot i que no recullen en absolut quantitats importants. «Per al cep ja comença a ser tard, però encara se'n poden fer a cotes altes de muntanyes del Berguedà o la Cerdanya. La clau està en el rovelló, i quan en comenci a aparèixer també veurem altres bolets, com el cama-sec», especifica Perarnau.



La Penya Boletaire aglutina grans buscadors de bolets de Berga, que saben preveure amb precisió com serà la temporada gràcies a l'experiència de buscar-ne als boscos durant anys. «Els més experimentats estaven molt preocupats fa setmanes, però ara estan esperançats si a les pluges dels darrers dies se li sumen les temperatures que normalment hi ha aquesta època», explica el president de l'entitat berguedana, Ramon Minoves.

Rovellons de diferents sabors



El berguedà Joan Fígols, boletaire experimentat de 75 anys, encara s'endinsa als boscos a la recerca de rovellons, i corrobora que només se'n troba algun a la Cerdanya i a l'alt Berguedà, al costat dels avets. «Els rovellons d'avets no tenen la qualitat dels que surten del pi negre, ja que els de l'avet s'han de cuinar al mateix dia si no vols que tinguin un sabor massa fort. Els de pi negre, que es poden trobar als boscos com els dels Rasos de Peguera, són millors per a la cuina», detalla.



Els veterans de la Penya Boletaire creuen que si comencen a sortir rovellons en les properes setmanes, tot i ser tard, pot ser un punt a favor, ja que les temporades més primerenques –quan surten bolets en ple agost– els rovellons acaben sent de mala qualitat i se'n troben molts de podrits. Per tant, si el temps juga a favor dels boletaires en els propers dies, en sortiran amb una alta qualitat, ideal per cuinar plats a base de rovellons i llepar-se'n els dits.



Com que la temporada, de moment, no és gens bona, als boscos del Berguedà no hi ha l'afluència de gent que sol ser habitual.



Tot i que a hores d'ara els boletaires no creuen que la temporada serà, ni de bon tros, excel·lent, com a mínim sí que esperen millorar la de l'any passat, que va ser bastant dolenta. De moment, estan mirant al cel i creuen els dits perquè la temperatura ambiental dels propers dies propiciï la florida que anhelen. Els cistells ja estan a punt.