El Berguedà rebrà 1 milió d'euros per dinamitzar el sector forestal i innovar

El Berguedà rebrà 1 milió d'euros dels fons europeus Feder 2014-2020 per dur a terme tres projectes per dinamitzar i innovar el sector forestal de la comarca. Uns projectes que desenvoluparan el sector públic i privat i que suposaran una inversió de 2 milions. Les iniciatives es desenvoluparan en els propers tres anys i l'ajuda Feder serveix per cobrir el 50% del cost de cada projecte.

El Consell Comarcal del Berguedà ha fet públic que el departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat ha aprovat provisionalment la petició d'ajudes fetes per a tres projectes: l'acabament de la central de biomassa, la recerca de noves aplicacions per a la fusta, i impulsar l'emprenedoria i l'economia verda i circular, segons ha confirmat a Regió7 David Font, el president del Consell Comarcal del Berguedà.

Les accions relacionades amb l'acabament de la central de biomassa que impulsa la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa del Berguedà tenen un cost de 902.479,34 euros. La recerca de noves aplicacions per a la fusta al sector de la construcció el té de 538.892,10 euros. I les accions per impulsar l'economia verda i circular al voltant del sector forestal costaran 328.546,23 euros.

L'actuació, que es coordinarà des del Consell Comarcal del Berguedà, tindrà altres agents que executaran accions dins el projecte: la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A banda, el projecte «ha tingut i tindrà també la participació activa en les actuacions previstes» de l'Institut de Recerca d'Energia de Catalu-nya (IREC), la Fundació Universitària del Bages i el teixit empresarial fuster del Berguedà (Serradora Boix SL i Maderas Cunill SA). També es treballarà «conjuntament amb les patronals i agrupacions empresarials del territori i altres ens locals que impulsin projectes en aquesta línia», asseguren.