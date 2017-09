El Consell destaca que es farà inversió en infraestructura però també en coneixement

L'ajuda d'1 milió d'euros es destinarà a acabar infraestructures com la central de biomassa, però també a coneixement. S'estudiaran noves aplicacions per a la fusta a través dels panells contralaminats. «Es tracta d'un panell de tres o més capes constituït per làmines de fusta massissa muntades perpendicularment entre elles». És un material «extremadament sòlid molt més lleuger que els materials convencionals, i permet aixecar edificis que superen les vint plantes». Fonts del Consell han exposat que experts, arquitectes, constructors, prescriptors i el mateix sector forestal veuen en aquest material la solució per implantar sistemes constructius sostenibles per reduir ostensiblement l'ús de l'acer i els morters, materials amb un gran impacte sobre el medi. Les mateixes fonts informen que la comarca «concentra més del 60% de la transformació industrial de la fusta a Catalunya», i per això aconseguir noves aplicacions per a aquest producte es considera «un projecte estratègic per donar valor afegit a la fusta», ha dit David Font, president del Consell del Berguedà. El projecte aprovat preveu estudiar si és viable crear una planta industrial de producció d'aquest producte a la comarca.

Font també ha destacat que, dels 36 projectes que s'han presentat a Catalunya a aquestes ajudes, se n'han resolt 22 favorablement. I que el del Berguedà ha estat el tercer més ben valorat. «Competir a escala nacional amb un projecte innovador i assolir aquest resultat ens fa contents».