L'Ajuntament de Berga liquida tot el deute a proveïdors i abona les factures pendents anteriors al 2015

El govern de Berga ha fet públic que "els Serveis Econòmics de l´Ajuntament de Berga han eixugat el deute històric a proveïdors que ascendia a 2.800.000 milions d'euros el juliol de 2015. Fins el desembre de 2016, el consistori ja havia reduït aquest deute fins als 950.000 euros". A través d'un comunicat elc onsistori ha informat aquets dimarts que "el pagament total del deute a proveïdors s´ha fet efectiu aquest mes de setembre gràcies a la reserva d´ingressos d´exercicis tancats, així com amb la implantació d´una nova estratègia econòmica per a millorar la gestió i exercir un control més exhaustiu de la despesa. Es tracta d´una metodologia aplicada a través d´un programari específic per a quantificar els ingressos i les despeses de les més de mil partides pressupostàries de les diferents àrees de l´Ajuntament que ha donat molt bon resultat".

A través d'un comunicat, el regidor de Planificació Pressupostària, Francesc Ribera, ha explicat que es tracta d´una notícia "molt positiva, ja que ha permès anar eliminant el risc de possibles reclamacions jurídiques de més de les 2.000 factures impagades, així com les indemnitzacions corresponents per la demora en els pagaments pendents". Ha destacat que "el deute a proveïdors ha estat sufragat mantenint el pagament de totes les factures a 30 dies i complint amb les obligacions creditícies".

Per últim, Ribera ha recordat que malgrat haver suprimit el deute a proveïdors, encara caldrà anar tornant els préstecs bancaris adquirits pel consistori, el darrer dels quals finalitzarà l´any 2022.