Berga convoca una concentració en rebuig a les detencions

L'Ajuntament de Berga ha convocat per aquest dimecres una concentració de rebuig a les detencions efectuades per la Guàrdia Civil en diferents seus del Govern català. La manifestació ha estat convocada per avui a les 20h a la plaça de sant Pere de la capital berguedana.

La localitat s'ha volgut sumar, així, a les múltiples convocatòries que s'estan produint arreu de Catalunya per condemnar els escorcolls que s'han dut al llarg d'aquest matí.