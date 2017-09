L'escola d'adults de Berga imparteix cinc modalitats d'ensenyament diferents

L'Escola d'Adults de Berga va iniciar, ahir, el nou curs. Impartirà cinc modalitats d'ensenyament diferents: formació instrumental (lectura, escriptura i nocions de càlcul), informàtica (Competic Inicial, 1, 2 i 3), llengua anglesa (A.1, A2.1 i A2.2 del Marc Comú Europeu de Referència), preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i educació secundària per a persones adultes (GESO), que es podrà cursar de forma semipresencial o en línia, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Les persones que no hagin realitzat inscripció prèvia però que estiguin interessades a cursar algun dels estudis esmentats poden formalitzar la matrícula des del 18 de setembre, sempre que hi hagi places disponibles. Per fer-ho, cal adreçar-se al centre els dimarts, dimecres i divendres de 4 a 6 de la tarda, o els dijous de 12 a 2 del migdia.

Per a més informació, cal adreçar-se al Centre de Formació d'Adults Berguedà, situat al Camí de Pedret, 2 , o al web de l'escola ( http://agora.xtec.cat/cfabergueda/) o trucar al número de telèfon 93 821 31 69.