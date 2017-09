Els amics de la malaurada Sílvia Prat la recorden amb un CD que regalaran

El grup d´amics de la jove que han gravat el CDC i el videoclip d´homenatge per recordar Sílvia Prat ARXIU PARTICULAR

Avui fa un any de la mort de la jove gironellenca Sílvia Prat Bernades, de 27 anys, atropellada per un tramvia a Colònia (Alemanya). Un accident que va causar una profunda commoció al Berguedà i, especialment a Gironella, el seu poble perquè es tractava d'una persona jove molt coneguda i estimada.

Un grup dels seus amics més pròxims «hem compost i gravat en un estudi de gravació professional 3 cançons on parlem de com era ella i del buit que ens ha deixat tot això encara avui» segons ha explicat a Regió7 Marc Piera, portaveu del grup d'amics. «Ho vaig sentir d'aquesta manera i vaig pensar que ho havia de fer. La gent s'hi ha bolcat ràpidament», ha manifestat.

Es tracta d'un CD que regalaran «a les persones que el vulguin escoltar o saber més d'ella». N'han fet 600 còpies que volen ser un homenatge en aquest primer aniversari de la seva mort. «Bàsicament com a record». Les persones interessades a obtenir un dels CD de maneragratuïta poden fer-ho per mtijà del següent correu electrònic: projecte.betirako@gmail.com.

El disc esmentat ha estat compost per Marc Piera, Esther Díaz, Óscar Pardo, Gerard Marín, Francesc Bertran i Jordi Pujols, i ha tingut la col·laboració de la cantant de Giovinetto Anna Ferrer. Les 600 còpies que s'han fet del CD s'han pagat amb les aportacions econòmiques que han fet més de 40 amics de la malaurada jove gironellenca.

Piera ha exposat a Regió7 que amb aquest treball «expliquem el que nosaltres fèiem amb ella o què ens va suposar ser els seus amics». Ha recordat que Sílvia Prat «tenia una manera de pensar que consistia a viure la vida i no pensar en res més» ser «lliure com un ocell, ella volava, aprofitava la vida».

Aquest disc es diu Betikaro, que vol dir «per sempre més» en basc. Piera ha explicat que aquesta «és un paraula que ella utilitzava molt i que reflecteix la seva manera de ser». Aquest títol vol reflectir una forma de dir «per sempre més amb nosaltres», ha indicat Piera.

Una de les cançons, Lliure com un ocell, «recull la filosofia de vida de Sílvia Prat». Aquesta cançó té el seu propi videoclip, dirigit per Esther Díaz. Hi apareixen imatges dels «seus amics més pròxims, del Berguedà, del qual estava enamorada, i de la seva olivera, que és on nosaltres anem a dipositar els records», explica Piera. La segona cançó es diu Part de tu i és una balada al piano. I la darrera peça, Tal com eres, és d'aires més rockers

Piera ha explicat que l'enregistrament del CD s'ha dut a terme a Cerdanyola del Vallès a l'estudi Wheel Sound Studio.

I a banda del projecte del CD i del videoclip, «s'està plantejant la idea de fer un concert amb els amics que teníem el grup de ben joves i del qual ella era seguidora juntament amb tots les músics que també han col·laborat en aquest projecte», afirma Piera. Encara no hi ha data.