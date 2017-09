La fira de Santa Tecla de Berga acollirà una subhasta inèdita de sementals

"L'acte estrella" de la Fira de Santa Tecla, que se celebra els dies 23 i 24 de setembre, serà la subhasta de sementals de la raça bruna dels Pirineus, la raça autòctona catalana, segons ha explicat Francesc Ribera, en la presentació del certamen aquest dijous juntament Martí Orriols, gerent de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus.

Els organitzadors volen "seguir reforçant el caràcter ramader i agrícola" del certamen dedicat a aquest "sector estratègic" per Berga ha declarat Ribera. D'aquí que es vulgui potenciar el certamen. Enguany es farà amb un acte inèdit: una subhasta de sementals de la raça Bruna dels Pirienus. Es tracta de vedells que són la flor i nata d'aquesta raça a Catalunya. Animals triats rigorosament per garantir la millora genètica de la raça i que passen mig any superant proves en un centre de testatge especial al Pallars Jussà on se'ls sotmet a diferents proves per valorar tant la qualitat del seu semen, la seva docilitat, una de les característiques d'aquesta raça o la seva capacitat de transformar el que mengen en carn ha explicat Orriols.

Dels animals triats de diferents explotacions catalanes que passen per aquest centre se'n seleccionen només 20 i d'aquests 7 se subhastaran aquest dissabte ales 12 del migdia a la plaça Viladomat de Berga. Hi ha confirmada la presència de ramaders de diferenst comnarques catalanes i la Vall d'Aran interessats per assistir a la subhasta i aconseguir el millor semental per a les seves explotacions.

Tot i que és difícil predir el preu que poden assolir perquè serà una subhasta al millor postor, Orriols ha explicat que el preu màxim que s'ha arribat a pagar per un vedell d'aproximadament un any d'edat i d'entre 350 i 500 quilos de pes destinat a ser el semental d'una explotació pot arribar als 4.400 euros. El promig del que s'ha pagat en aquesta mena de subhastes seria de 2.000 euros. Els organitzadors han habilitat un corral al mig de la plaça Viladomat on es trauran els vedells que se subhastaran.

La raça bruna dels Pirineus tornarà a ser protagonista diumenge a 2/4 de 12 amb l'acte de presentació d'exemplars d'aquesta raça per donar-la a conèixer

Tastos de formatges

El certamen enguany estrena una espai destinat als anomenats formatges artesans de muntanya, que porten a vendre la fira els mateixos productors sense intermediaris. Aquesta és una altra novetat del certamen que ofereix un munt d'activitat relacionades amb el sector agroalimentaris com tastos verticals de formatges, tastos de vedella, cerves ai gelats artesans, maridatges de vins i formatges i diferents concerts d'estils musicals variats dissabte i diumenge. La mostra té un pressupost que no superarà els 20.000 euros segons Francesc Ribera. Aplegarà 23 parades de productes agroalimentaris, 11 de formatges artesans de muntanya, 20 corrals de bestiar, 6 estands de maquinària agrícola. El mercat del vehicle d'ocasió que serà diumenge tindrà 8 expositors.